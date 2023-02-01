Открылась регистрация на старт IRONSTAR в Геленджике. 26-27 мая пройдут соревнования по триатлону, заплыв, женский и детский забеги

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Открылась регистрация на гонки IRONSTAR в Геленджике. Они пройдут 26-27 мая 2023 года. 

Участников будут ждать два триатлонных старта, женский и детский забеги вдоль набережной, заплывы на открытой воде в бухте Черного моря.

26 мая

  • STARKIDS – детский забег на 500 м и 1 км;
  • IRONLADY – женский забег на 5 км;
  • SWIMSTAR MILE – заплыв на открытой воде на 1 морскую милю (1,852 км);
  • SWIMSTAR DBMILE – заплыв на открытой воде на 2 морские мили (3,704 км);

27 мая

  • IRONSTAR 113 – триатлон на полужелезную дистанцию: плавание 1.93 км, велозаезд 90 км, бег 21.1 км;
  • SPRINT – триатлонный старт: плавание 0.75 км, велозаезд 20 км, бег 5 км.

Зарегистрироваться, узнать стоимость слотов и дополнительную информацию о соревнованиях можно на сайте организаторов IRONSTAR

 

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