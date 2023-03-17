Открылась регистрация на гонку IRONSTAR SOCHI SIRIUS 2023. Она пройдет с 6 по 8 октября

Организаторы крупнейших триатлонных стартов IRONSTAR открыли регистрацию на гонку IRONSTAR SOCHI SIRIUS 2023. Соревнования пройдут 6, 7 и 8 октября. В рамках фестиваля пройдет Чемпионат России по триатлону на длинной дистанции для профессиональных спортсменов.

Расписание стартов:

6 октября

SWIMSTAR DOUBLE MILE – заплыв на открытой воде на 2 морские мили (3,704 км);

SWIMSTAR ONE MILE – заплыв на открытой воде на 1 морскую милю (1,852 км);

IRONLADY – женский забег на 5 км;

STARKIDS – детский забег на 500 м и 1 км;

7 октября

IRONSTAR 226 – триатлон на железную дистанцию: плавание 3,86 км, велогонка на 180 км, бег на 42 км;

IRONSTAR 113 – триатлон на полужелезную дистанцию: плавание 1,93 км, велозаезд 90 км, бег 21.1 км

8 октября

IRONSTAR SPRINT – триатлонный старт: плавание 0,75 км, велозаезд 20 км, бег 5 км;

IRONSTAR OLYMPIC – триатлонный старт: плавание на 1,5 км, велогонка на 40 км велогонка, бег на 10,5 км.

Водный этап пройдет в бухте морского порта, велогонка – по перекрытой федеральной трассе, бег по территории курорта. Зарегистрироваться, узнать стоимость слотов и дополнительную информацию о соревнованиях можно на сайте организаторов IRONSTAR.