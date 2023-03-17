Открылась регистрация на гонку IRONSTAR SOCHI SIRIUS 2023. Она пройдет с 6 по 8 октября

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Организаторы крупнейших триатлонных стартов IRONSTAR открыли регистрацию на гонку IRONSTAR SOCHI SIRIUS 2023. Соревнования пройдут 6, 7 и 8 октября. В рамках фестиваля пройдет Чемпионат России по триатлону на длинной дистанции для профессиональных спортсменов.

Расписание стартов:

6 октября

  • SWIMSTAR DOUBLE MILE – заплыв на открытой воде на 2 морские мили (3,704 км);
  • SWIMSTAR ONE MILE – заплыв на открытой воде на 1 морскую милю (1,852 км);
  • IRONLADY – женский забег на 5 км;
  • STARKIDS – детский забег на 500 м и 1 км;

7 октября

  • IRONSTAR 226 – триатлон  на железную дистанцию: плавание 3,86 км, велогонка на 180 км, бег на 42 км;
  • IRONSTAR 113 – триатлон на полужелезную дистанцию: плавание 1,93 км, велозаезд 90 км, бег 21.1 км

8 октября

  • IRONSTAR SPRINT – триатлонный старт: плавание 0,75 км, велозаезд 20 км, бег 5 км;
  • IRONSTAR OLYMPIC – триатлонный старт: плавание на 1,5 км, велогонка на 40 км велогонка, бег на 10,5 км.

Водный этап пройдет в бухте морского порта, велогонка – по перекрытой федеральной трассе, бег по территории курорта. Зарегистрироваться, узнать стоимость слотов и дополнительную информацию о соревнованиях можно на сайте организаторов IRONSTAR

 

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