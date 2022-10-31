Опубликован календарь стартов IRONSTAR на 2023 год

В 2023 году IRONSTAR проведет фестивали триатлона в Анапе, Геленджике, Самаре, Завидово (Тверская область), Нижнем Новгороде и Сочи (федеральная территория Сириус), а также два старта в Москве.

Ключевые изменения календаря:

новый старт в Нижнем Новгороде;

перенос гонки в Самаре с сентября на июнь;

отсутствие в календаре старта в Казани и Калининграде – их проведение не планируется.

Старты IRONSTAR 2023 и дистанции:

21-22 апреля – Москва – IRONLADY, STARKIDS и триатлон 1/8;

12-13 мая – Анапа – IRONLADY, STARKIDS, спринт, олимпийская дистанция и supersprint relay;

26-27 мая – Геленджик – IRONLADY, STARKIDS, заплывы SWISTAR на 1 и 2 мили (1,8 и 3,7 км), спринт и 113 («полужезная дистанция» триатлона);

16-17 июня – Самара – IRONLADY, STARKIDS, заплыв SWISTAR на 1 милю, олимпийская дистанция и 113;

1-2 июля – Завидово – IRONLADY, STARKIDS, заплывы SWISTAR на 1 и 2 мили, триатлон 1/8, 1/4 и supermix.

4-5 августа – Нижний Новгород – IRONLADY, STARKIDS, заплывы SWISTAR на 1 и 2 мили, олимпийская дистанция и 113.

18-19 августа – Москва – IRONLADY, STARKIDS, заплывы SWISTAR на 1 и 2 мили, олимпийская дистанция и supersprint relay.

6-7 октября – Сочи (Сириус) – IRONLADY, STARKIDS, заплывы SWISTAR на 1 и 2 мили, спринт, олимпийская дистанция, 113 и 226 («железная» дистанция).

Дистанции женских забегов IRONLADY – 5 км, детский забег STARKIDS – 500 и 1000 метров. Дистанция 1/8 – 0,5 км плавание, 25 км велогонка, 5 км бег. Дистанция 1/4 – 1 км плавание, 45 км велогонка, 10 км бег. Дистанция supermix – последовательное прохождение 1/8 и 1/4 с перерывом в 2 часа. Supersprint relay – прохождение дистанции в команде из 4 человек, где каждый участник проходит гонку целиком – 0,25 км плавание, 5 км велогонка, 1,5 км бег.

Регистрация на старты будет открыта на сайте организатора.