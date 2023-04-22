Результаты соревнований «Лига триатлона ФТР & IRONSTAR 1/8 MOSCOW LUZHNIKI» 2023

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21-22 апреля на территории Олимпийского комплекса «Лужники» в третий раз состоялись соревнования по триатлону на дистанции 1/8 – «Лига триатлона ФТР & IRONSTAR 1/8 MOSCOW LUZHNIKI».

В пятницу 21 апреля прошел женский забег на 5 км IRONLADY и детский старт STARKIDS. В субботу 22 апреля состоялась гонка на триатлонной дистанции 1/8: плавательный этап на 380 м, велогонка на 20,5 км и забег на 5 км. 

Результаты победителей: 

5 км, женский забег

1. Екатерина Жукова – 19:31

2. Ольга Федорова – 20:15

3. Юля Бондарчук – 20:36

Триатлон, мужчины

1. Василий Пермитин – 54:56

2. Павел Горик – 56:27

3. Иван Андреев – 56:37

Триатлон, женщины

1. Мария Курченко – 1:02:13

2. Диана Трубкович – 1:02:30

3. Елизавета Иванова – 1:02:47 

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте IRONSTAR. Фотографии с гонок можно найти на Photo.Iron-star.

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