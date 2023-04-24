Открылась регистрация на Алматы марафон 2023. Забег состоится 1 октября

Открылась регистрация на Алматы марафон. Он пройдет 1 октября 2023 года.

Кроме основной дистанции на 42,2 км для участия доступны забеги на 1,1 км и 10 км и скандинавская ходьба на 10 км. Марафонскую дистанцию можно пробежать в формате эстафеты Экиден.

Маршрут забегов пройдет по центральным улицам Алматы.

Стоимость слотов: 12 000 тенге (2100 рублей) за 42,2 км и 11 тенге (1960 рублей) за полумарафонскую дистанцию.

Зарегистрироваться и узнать больше информации о забегах можно на сайте марафона. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте.