Открылась лотерея на участие в Лондонском марафоне 2024. Забег пройдет 21 апреля

Теги Бег Лондонский марафон любительский спорт Марафон Забег Календарь стартов Здоровье

Открылась лотерея на участие в Лондонском марафоне, который состоится 21 апреля 2024 года. Подать заявку можно на сайте забега до 28 апреля.

Ежегодно этот забег собирает десятки тысяч участников, но гарантированно попасть на него могут только граждане Великобритании. Для отбора желающих из других стран используется лотерея. После регистрации программа случайным образом выбирает счастливчиков, которые пробегут Лондонский марафон.

Участие в самой лотерее бесплатное, стоимость слота на забег оплачивают только выигравшие. Для нерезидентов Великобритании она составит 120 фунтов стерлингов (примерно 12 200 рублей) плюс налог на выбросы углерода в размере 26 фунтов (примерно 2700 рублей). 

Россияне могут посетить Великобританию с туристической визой. Получить ее можно только через визовые центры TLSContact. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте визовой и иммиграционной службы и уплатить сбор в размере 129 долларов (примерно 10 510 рублей) за краткосрочную визу до 6 месяцев и 485 долларов (примерно 39 500 рублей) за визу до 2 лет. 

 

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1 комментарий

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Andreir888
Ну что, погнали, поклонники ЗОЖ?))
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