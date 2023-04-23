Результаты полумарафона «Весенний гром» 2023

В воскресенье 23 апреля в Мещерском парке в Москве прошел полумарафон «Весенний гром» от организаторов серии соревнований Grom.

Полумарафонскую дистанцию можно было пробежать в формате эстафеты 5км+7км+9км. Трасса была проложена по утоптанным грунтовым дорожкам парка.

Результаты победителей:

21,1 км, мужчины

1. Алексей Реунков – 1:06:07

2. Сергей Конякин – 1:10:08

3. Андрей Гребенко – 1:11:23

21,1 км, женщины

1. Юлия Конякина – 1:17:55

2. Вероника Степанова – 1:27:06

3. Маргарита Пчелкина – 1:29:36

Эстафета, мужчины

1. Команда «ФНС – обгоняй и властвуй!» (Роман Перепелкин, Роман Доронин, Виталий Швец) – 1:13:28

2. Команда JAXTOR MARATHON CLUB (Александр Сильванович, Игорь Чебунин, Сергей Сорокин) –1:16:46

3. Команда Bolotov Lab (Николай Болотов, Александр Гайдин, Михаил Климов) – 1:16:57

Эстафета, женщины

1. Команда RAW Life team (Анастасия Коноплянская, Марина Абрамова, Ирина Волкова) – 1:30:07

2. Команда «Jaxtor стройные ножки» (Валерия Храмова, Ольга Мельникова, Антонина Птицына) – 1:42:09

3. Команда «Розовый Трактор» (Дарья Русакова, Анна Белкова, Юлия Масленникова) – 1:42:21

Эстафеты, смешанные

1. Команда «Шабунины» (Вячеслав Шабунин, Дарья Шабунина, Екатерина Шабунина) – 1:17:01

2. Команда «Аэрофлот» (Сергей Довжик, Андрей Грицков, Елена Белянская) – 1:19:29

3. Команда «Пыхтелки» (Анна Меркулова, Тудор Бордан, Никита Бучнев) – 1:20:50

Результаты всех победителей можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с забега появятся позже на странице организаторов ВКонтакте.