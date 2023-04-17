В Зеленодольске пройдет кросс от команды TIMERMAN. Забег состоится 30 апреля, регистрация еще открыта

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30 апреля в Зеленодольске (город в Республике Татарстан) команда TIMERMAN проведет первый старт бегового сезона — Зеленодольский кросс.  

Для регистрации доступны дистанции на 3 км, 10 км, 20 км и детские старты TIMERKIDS на 300 м и 600 м. Трасса забегов пройдет по пересеченной местности на территории спортивного комплекса «Маяк».

Участников самой длинной дистанции К20 на финише будет ждать бесплатная полевая кухня. Другие участники за дополнительную плату смогут подкрепиться хот-догами и выпить согревающие напитки. 

Online-регистрация продлится до 24 апреля. Стоимость слотов — 900 рублей за 3 км, 1500 рублей за 10 км и 2000 рублей за 20 км. В день забега стоимость слотов повысится на 20%.

Зарегистрироваться, ознакомиться с маршрутом и узнать дополнительную информацию о забеге можно на сайте TIMERMAN

Следить за новостями и обновлениями организаторов можно в группе ВКонтакте и Telegram-канале.

 

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