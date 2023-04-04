Открылась регистрация на соревнования «Скорость» на стадионе. Они пройдут 27 мая

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Организаторы стартов «Беговое сообщество» анонсировали соревнования «Скорость» на стадионе. Они пройдут 27 мая в Лужниках, регистрация уже открыта.

Для забега доступны дистанции на 100 м, 400 м, 3 км, шведская эстафета 800-400-200-100 м и детские старты на 60 м.

Традиционно в рамках соревнований тренеры «Бегового сообщества» проведут открытые мастер-классы для участников. Покажут, как правильно разминаться перед забегами, научат стартовать с колодок и объяснят правила поведения на дорожках.

Зарегистрироваться и узнать дополнительную информацию можно на сайте организаторов. Следить за обновлениями можно в Telegram-канале «Бегового сообщества».

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