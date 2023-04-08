Результаты забега «Grom Relay Весна 2023»

В субботу 8 апреля в Москве состоялся забег «Grom Relay Весна 2023», приуроченный к началу летнего бегового сезона.

Для участия были доступны два формата: эстафета (в команде от 2 до 5 человек) – 5 этапов по 4,2 км и забег-спутник на 4,2 км.

Забег прошел на Малом велокольце в Крылатском, по ровному асфальтовому покрытию.

Результаты победителей:

4,2 км, мужчины

1. Алексей Быстров – 12:58

2. Артем Сериков – 13:13

3. Дмитрий Коровин – 14:35

4,2 км, женщины

1. Нина Ромашова – 16:18

2. Евгения Агафонова – 16:51

3. Русудан Беселия – 17:28

Эстафета

1. Команда VK Running Blazing Fast (Илья Конюхов, Оксана Ольшевская, Владимир Сафронов, Михаил Иванов, Денис Васильев) – 1:11:11

2. Команда «Русь» (Денис Бедненко, Руслан Зарицкий, Егор Карпов, Эдуард Ляховицкий, Никита Зуев) – 1:12:42

3. Команда IzMyLong (Кирилл Смирнов, Сергей Бабушинов, Иван Шаврин, Мария Семенцова, Алексей Шлепков) – 1:13:04

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с забега появятся позже на странице организаторов ВКонтакте и на сайте Sport-Images.