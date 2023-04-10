Открылась регистрация на главную дистанцию фестиваля Rosa Wild Trail. Гонка на 180 км пройдет 9 сентября

Открылась регистрация на главную гонку спортивного фестиваля Rosa Wild Trail. Забег «Горный король» на 180 км пройдет 9 сентября.

Маршрут будет лежать в горах Красной Поляны. Бегуны увидят озера Кардывач и Верхний Кардывач, перевал Кубань и Аишха, долины рек Безымянка и Малая Лаба.

Каждый участник, который преодолеет дистанцию и уложится во времени, получит призовые в размере 30 000 рублей.

Стоимость слота фиксированная – 15 000 рублей. Количество мест ограничено.

Зарегистрироваться, ознакомиться со схемой маршрута и условиями участия можно на сайте организаторов Wild Trail.