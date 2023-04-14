На «Роза Хуторе» проведут фестиваль бега «МИР» ROSA RUN. Он пройдет с 29 апреля по 2 мая

На курорте «Роза Хутор» состоится ежегодный фестиваль бега «МИР» ROSA RUN. Он пройдет с 29 апреля по 2 мая.

Тематика фестиваля — «Вокруг света». За 4 дня участники совершат путешествие по разным частям света и познакомятся с культурами и традициями разных стран. В программе фестиваля — тематические забеги, лекции и мастер-классы для детей и взрослых, быстрые свидания и вечеринки в конце каждого дня.

29 апреля, в первый день фестиваля, участники отправятся в экспедицию на Север во время забега ROSA PEAK. Дистанция забега — 7 км, набор высоты – более 1000 метров. Старт будет дан на Розе Плато. После финиша бегунов будут ждать фильмы про Север и вечеринка-открытие в стиле Apres Ski.

30 апреля пройдет самый масштабный в России командный квест-забег ROSA QUEST. Командам предстоит исследовать Юг, выполняя задания на дистанции 10 км, а после — попробовать свои силы в барном квизе QUIZRUN.

1 мая — день Дикого Запада. Зрителей забега ROSA CARNIVAL ждет настоящий праздник с яркими костюмами и фантастическими образами. За лучший костюм участники забега получат специальные призы и подарки. Найти друзей или завести новые романтические знакомства поможет вечерний спид-дейтинг и вечеринка в атмосфере Дикого запада.

2 мая часть участников фестиваля встретит рассвет во время треккинга ROSA SUNRISE. Другие участники отправятся в путешествие на Восток во время трейловых забегов ROSA GREEN/RED Trail на дистанциях 8 и 26 км. Это уникальная возможность попробовать свои силы в покорении горного рельефа. В вечерней программе — просмотр аниме, лекция про Чукотку и церемония закрытия фестиваля с настоящим восточным размахом.

Подробнее ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте организаторов. Следить за обновлениями можно в социальных сетях фестиваля.