Опубликованы даты серии забегов кубка губернатора Санкт-Петербурга. Старты пройдут с марта по октябрь
Серия забегов кубка губернатора Санкт-Петербурга пройдет с марта по октябрь 2023 года. Организаторами соревнований выступили PushkinRun.
Для забегов будут доступны две дистанции – 5 км и 10 км. Участие бесплатное.
Даты соревнований:
5 марта – Александрийский парк (Петергоф, Ленинградская область);
23 апреля – парк Интернационалистов;
27 августа – парк Сосновка;
8 октября – Приморский парк Победы и ЦПКиО им. С.М. Кирова
Более подробная информация и возможность зарегистрироваться появятся позже на сайте RussiaRunning. Следить за обновлениями серии можно в Telegram-каналах RussiaRunning и PushkinRun.
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