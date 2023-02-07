Опубликованы даты серии забегов кубка губернатора Санкт-Петербурга. Старты пройдут с марта по октябрь

Серия забегов кубка губернатора Санкт-Петербурга пройдет с марта по октябрь 2023 года. Организаторами соревнований выступили PushkinRun.

Для забегов будут доступны две дистанции – 5 км и 10 км. Участие бесплатное.

Даты соревнований:

5 марта – Александрийский парк (Петергоф, Ленинградская область);

23 апреля – парк Интернационалистов;

27 августа – парк Сосновка;

8 октября – Приморский парк Победы и ЦПКиО им. С.М. Кирова

Более подробная информация и возможность зарегистрироваться появятся позже на сайте RussiaRunning. Следить за обновлениями серии можно в Telegram-каналах RussiaRunning и PushkinRun.