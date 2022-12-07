Опубликован календарь забегов PushkinRun на 2023 год
Организатор спортивных мероприятий Санкт-Петербурга PushkinRun опубликовал расписание забегов на следующий год. Регистрация на мероприятия уже доступна.
- 19.02 – Зимний Павловский забег (21,1 км, 10 км, 3 км)
- 16.04 – Арена полумарафон (21,1 км, 10 км, 5 км)
- 14.05 – Царскосельский марафон (42 км, 21 км, 11 км)
- 24.06 – Балтийский трейл «Белые ночи» (21 км, 10 км, 5 км, 1 км в пижамах)
- 01.10 – Осенний Павловский забег (21,1 км, 10 км, 3 км)
- 29.10 – Арена марафон (42,2 км, 21,1 км, 10 км, 5 км)
17 сентября также состоится Петербугский марафон «Пушкин-Петербург», регистрация доступна на сайте RussiaRunning. Дополнительную информацию о забегах можно найти на PushkinRun.
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