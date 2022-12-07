Опубликован календарь забегов PushkinRun на 2023 год

Организатор спортивных мероприятий Санкт-Петербурга PushkinRun опубликовал расписание забегов на следующий год. Регистрация на мероприятия уже доступна.

17 сентября также состоится Петербугский марафон «Пушкин-Петербург», регистрация доступна на сайте RussiaRunning. Дополнительную информацию о забегах можно найти на PushkinRun.