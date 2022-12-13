Открылась регистрация на Казанский марафон. Он пройдет 21 мая 2023 года
Регистрация на Казанский марафон открылась на сайте организаторов TIMERMAN. Забег пройдет 21 мая 2023 года.
Маршрут марафона проложен через главные достопримечательности Казани: Кремль, Центр семьи «Казан», Кремлевскую набережную и другие. Трасса забега – ровное асфальтовое покрытие с небольшими перепадами высоты.
Для регистрации доступны дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км и детские забеги TIMERKIDS и TIMERBABY. Детские дистанции и забег на 3 км пройдут 20 мая.
Стоимость слотов будет повышаться со временем. Следить за обновлениями организаторов и узнать дополнительную информацию о марафоне можно на сайте TIMERMAN.
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