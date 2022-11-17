Казанский марафон пройдет 21 мая 2023 года. Старт перенесен на неделю вперед от традиционной даты
Организаторы Казанского марафона Timerman объявили дату старта на 2023 год. Забег пройдет 21 мая. Традиционно этот старт проходил во вторые выходные месяца и совпадал с Московским полумарафоном и Царскосельским марафоном.
Перенос Казанского марафона на неделю вперед позволит старту собрать более сильный состав участников, а спортсменам-любителям иметь больший выбор мест для спортивного туризма на весь месяц.
Регистрация на старт откроется 21 ноября. Кроме марафонской дистанции (42,2 км) будут доступны дистанции 3, 10 км и полумарафон (21,1 км), а также детские забеги.
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