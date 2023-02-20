Результаты забега VLADIVOSTOK ICE RUN 2023

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В субботу 18 февраля во Владивостоке состоялся международный ледовый полумарафон VLADIVOSTOK ICE RUN. 

Забег проходил по льду акватории Японского моря на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км и 1 км для юных бегунов. Общий призовой фонд составил 300 000 рублей. 

В пробеге приняли участие около 1000 спортсменов из России, Германии, Японии и Китая. 

Результаты победителей: 

21,1 км, мужчины 

1. Армен Давтян – 1:13:18

2. Евгений Бушков – 1:14:26

3. Александр Семенкин – 1:18:22

21,1 км, женщины 

1. Наталья Сергеева – 1:33:04

2. Алена Горбуля – 1:33:04

3. Надежда Тищенко – 1:34:17 

10 км, мужчины 

1. Виктор Гуржий – 32:35

2. Александр Баранюк – 34:44

3. Роман Исаев – 34:56 

10 км, женщины

1. Наталья Колоскова (Власова) – 37:18

2. Лидия Жукова – 40:25

3. Софья Останина – 40:54

5 км, мужчины

1. Илья Багнюк – 15:48

2. Сергей Шалунов – 16:06

3. Александр Колосков – 17:08

5 км, женщины 

1. Екатерина Шишина – 19:52

2. Жанна Демидова – 20:10

3. Ксения Павлюк – 20:58

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с мероприятия можно найти на сайте MySport

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