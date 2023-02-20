Результаты забега VLADIVOSTOK ICE RUN 2023
В субботу 18 февраля во Владивостоке состоялся международный ледовый полумарафон VLADIVOSTOK ICE RUN.
Забег проходил по льду акватории Японского моря на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км и 1 км для юных бегунов. Общий призовой фонд составил 300 000 рублей.
В пробеге приняли участие около 1000 спортсменов из России, Германии, Японии и Китая.
Результаты победителей:
21,1 км, мужчины
1. Армен Давтян – 1:13:18
2. Евгений Бушков – 1:14:26
3. Александр Семенкин – 1:18:22
21,1 км, женщины
1. Наталья Сергеева – 1:33:04
2. Алена Горбуля – 1:33:04
3. Надежда Тищенко – 1:34:17
10 км, мужчины
1. Виктор Гуржий – 32:35
2. Александр Баранюк – 34:44
3. Роман Исаев – 34:56
10 км, женщины
1. Наталья Колоскова (Власова) – 37:18
2. Лидия Жукова – 40:25
3. Софья Останина – 40:54
5 км, мужчины
1. Илья Багнюк – 15:48
2. Сергей Шалунов – 16:06
3. Александр Колосков – 17:08
5 км, женщины
1. Екатерина Шишина – 19:52
2. Жанна Демидова – 20:10
3. Ксения Павлюк – 20:58
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с мероприятия можно найти на сайте MySport.
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