Организаторы ультрамарафона Malidak анонсировали новое мероприятие Zuratkul Fest. Оно пройдет 23-24 июня в Челябинской области

Теги Бег любительский спорт Трейлраннинг Ультрамарафон Забег Календарь стартов Здоровье

Команда организаторов спортивного фестиваля Malidak в Башкирии анонсировала новое мероприятие – Zuratkul Fest.

Оно пройдет 23-24 июня в национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области, на берегу одноименного высокогорного озера.

В рамках семейного спортивного фестиваля пройдут трейловые забеги для любого уровня подготовки по вершинам и хребтам национального парка, детские старты по равнинной местности, скандинавская ходьба по эко-тропам. 

Дистанции:

  • Ultra Long – 84 км, набор высоты 2650 м
  • Long – 54 км, набор высоты 1490 м
  • Medium – 35 км, набор высоты 850 м
  • Short – 10 км, набор высоты 460 м
  • Nordic Walking – 3 км 
  • Kids – от 100 до 1000 метров

Регистрация на фестиваль откроется 25 января. Узнать дополнительную информацию и следить за обновлениями можно на сайте фестиваля или в социальных сетях

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