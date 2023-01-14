Организаторы ультрамарафона Malidak анонсировали новое мероприятие Zuratkul Fest. Оно пройдет 23-24 июня в Челябинской области

Команда организаторов спортивного фестиваля Malidak в Башкирии анонсировала новое мероприятие – Zuratkul Fest.

Оно пройдет 23-24 июня в национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области, на берегу одноименного высокогорного озера.

В рамках семейного спортивного фестиваля пройдут трейловые забеги для любого уровня подготовки по вершинам и хребтам национального парка, детские старты по равнинной местности, скандинавская ходьба по эко-тропам.

Дистанции:

Ultra Long – 84 км, набор высоты 2650 м

– 84 км, набор высоты 2650 м Long – 54 км, набор высоты 1490 м

– 54 км, набор высоты 1490 м Medium – 35 км, набор высоты 850 м

– 35 км, набор высоты 850 м Short – 10 км, набор высоты 460 м

– 10 км, набор высоты 460 м Nordic Walking – 3 км

– 3 км Kids – от 100 до 1000 метров

Регистрация на фестиваль откроется 25 января. Узнать дополнительную информацию и следить за обновлениями можно на сайте фестиваля или в социальных сетях.