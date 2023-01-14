Организаторы ультрамарафона Malidak анонсировали новое мероприятие Zuratkul Fest. Оно пройдет 23-24 июня в Челябинской области
Команда организаторов спортивного фестиваля Malidak в Башкирии анонсировала новое мероприятие – Zuratkul Fest.
Оно пройдет 23-24 июня в национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области, на берегу одноименного высокогорного озера.
В рамках семейного спортивного фестиваля пройдут трейловые забеги для любого уровня подготовки по вершинам и хребтам национального парка, детские старты по равнинной местности, скандинавская ходьба по эко-тропам.
Дистанции:
- Ultra Long – 84 км, набор высоты 2650 м
- Long – 54 км, набор высоты 1490 м
- Medium – 35 км, набор высоты 850 м
- Short – 10 км, набор высоты 460 м
- Nordic Walking – 3 км
- Kids – от 100 до 1000 метров
Регистрация на фестиваль откроется 25 января. Узнать дополнительную информацию и следить за обновлениями можно на сайте фестиваля или в социальных сетях.
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