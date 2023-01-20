На льду озера Байкал пройдет «Открытый Байкальский Марафон» на коньках. Он состоится 11 марта
11 марта 2023 года в поселке Сахюрта Иркутской области состоится Х Международный «Открытый Байкальский Марафон».
Забег будет проходить на коньках по открытому льду озера Байкал, принять участие смогут все желающие на любых моделях коньков.
Доступные дистанции:
– ночная гонка 100 м и 5 км;
– дневные забеги 5 км,10 км, 25 км, 50 км и 100 км;
Перед забегами будут проводиться тренировки, а после соревнований участников будет ждать экскурсионная программа.
Регистрация на «Открытый Байкальский Марафон» будет проводиться на месте старта.
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