На льду озера Байкал пройдет «Открытый Байкальский Марафон» на коньках. Он состоится 11 марта

11 марта 2023 года в поселке Сахюрта Иркутской области состоится Х Международный «Открытый Байкальский Марафон».

Забег будет проходить на коньках по открытому льду озера Байкал, принять участие смогут все желающие на любых моделях коньков.

Доступные дистанции:

– ночная гонка 100 м и 5 км;

– дневные забеги 5 км,10 км, 25 км, 50 км и 100 км;

Перед забегами будут проводиться тренировки, а после соревнований участников будет ждать экскурсионная программа.

Регистрация на «Открытый Байкальский Марафон» будет проводиться на месте старта.