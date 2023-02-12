Российский бренд экипировки RAY запустил программу поддержки бегунов. За победы бренд выплатит до 200 000 рублей

Теги Бег чемпионат России Московский марафон любительский спорт Казанский марафон Московский полумарафон Марафон Забег Здоровье

Екатеринбургский бренд спортивной экипировки RAY будет финансово поддерживать атлетов, участвующих в забегах в их экипировке. Призовые можно получить за шоссейные и трейловые забеги.  

Например, победитель Московского марафона может получить 200 000 рублей дополнительно к призовым от организаторов.

Если атлет бежит и в одежде, и в обуви от RAY, то забирает призовые RAY в полном объеме. За участие только в обуви компании RAY выплатят 70% от суммы призовых. За участие только в одежде RAY – 30% (при этом не должно быть вещей других брендов).

В шоссейных забегах спортсмен сможет участвовать в розыгрыше призовых, если попадет в десятку в абсолютном первенстве. Даже если атлет займет 10 место, но перед ним не будет никого в экипировке RAY, он будет считаться первым среди атлетов в RAY и будет иметь право на призовые.

Призовые на шоссейных забегах

  • Сочи «Автодром», 7 апреля

42 км и 21 км: 1 место – 50 тыс. руб., 2 место – 30 тыс. руб., 3 место – 10 тыс. руб., 4 место – 5 тыс. руб; 

  • Московский полумарафон, 14 мая

21 км: 1 место – 200 тыс. руб., 2 место – 100 тыс. руб., 3 место – 50 тыс. руб., 4 место – 10 тыс. руб.;

  • Чемпионат России, 14 мая

42 км: 1 место – 100 тыс. руб., 2 место – 50 тыс. руб., 3 место – 20 тыс. руб., 4 место – 10 тыс. руб.;

  • Казанский марафон, 21 мая 

42 км: 1 место – 100 тыс. руб., 2 место – 50 тыс. руб., 3 место – 20 тыс. руб., 4 место – 10 тыс. руб.;

21 км: 1 место – 50 тыс. руб., 2 место – 30 тыс. руб., 3 место – 10 тыс. руб., 4 место – 5 тыс. руб.;

  • «Забег.РФ» Москва, Питер, Екатеринбург,  4 июня

21 км: 1 место – 50 тыс. руб., 2 место – 30 тыс. руб., 3 место – 10 тыс. руб., 4 место –5 тыс. руб.;

  • «Белые ночи» Санкт-Петербург, 11 июня

42 км: 1 место – 200 тыс. руб., 2 место – 100 тыс. руб., 3 место – 50 тыс. руб., 4 место – 10 тыс. руб.;

10 км: 1 место – 50 тыс. руб., 2 место – 30 тыс. руб., 3 место – 10 тыс. руб., 4 место – 5 тыс. руб.;

  • «Северная Столица», 6 августа

21 км: 1 место – 200 тыс. руб., 2 место – 100 тыс. руб., 3 место – 50 тыс. руб., 4 место – 10 тыс. руб.;

  • «Европа – Азия» Екатеринбург, 7 августа

42 км: 1 место – 100 тыс. руб., 2 место – 50 тыс. руб., 3 место – 20 тыс. руб., 4 место – 10 тыс. руб.;

21 км: 1 место – 50 тыс. руб., 2 место – 30 тыс. руб., 3 место – 10 тыс. руб., 4 место – 5 тыс. руб.;

  • «Marathon800» Нижний Новгород, 21 августа

42 км: 1 место – 50 тыс. руб., 2 место – 30 тыс. руб., 3 место – 10 тыс. руб., 4 место – 5 тыс. руб.;

  • Пермский марафон, 4 сентября

42 км: 1 место – 100 тыс. руб., 2 место – 50 тыс. руб., 3 место – 20 тыс. руб., 4 место – 10 тыс. руб.;

  • Московский марафон, 17 сентября

42 км: 1 место – 200 тыс. руб., 2 место – 100 тыс. руб., 3 место – 50 тыс. руб., 4 место – 10 тыс. руб.;

10 км: 1 место – 100 тыс. руб., 2 место – 50 тыс. руб., 3 место – 20 тыс. руб., 4 место – 10 тыс. руб.;

  • Сочи марафон, 5 ноября

42 км и 21 км: 1 место – 50 тыс. руб., 2 место – 30 тыс. руб., 3 место – 10 тыс. руб., 4 место – 5 тыс. руб.

В трейловых забегах в розыгрыше могут участвовать спортсмены, которые попадут в призеры в абсолютном первенстве. За 1 место атлеты получат 50 тыс. руб., за 2 место – 20 тыс. руб., 3 место – 10 тыс. руб.

Трейловые забеги

  • Фестиваль бега «Rosa Run», Красная Поляна, 29 апреля – 7 км, 2 мая – 26 км;
  • «Урал Трейл» Екатеринбург, 7 мая, 21 км и 10 км;
  • «СПОРТМАРАФОН ТРЕЙЛ» Калужская область, 3 июня, 17 км и 32 км; 
  • «Шигирский идол» Екатеринбург, 11 июня, 21 км;
  • Миасский марафон «Бег чистой воды», 25 июня, 21 км;
  • Марафон «Конжак» Краснотурьинск, 1 июля, 37 км;
  • РЖД «ГРУТ» Суздаль, 23 июля, 107 км и 50 км;
  • Спортивный фестиваль «Malidak» Башкирия, 12 августа, 40 км и 21 км;
  • «Забег за облака» Златоуст, 26 августа, 42 км;
  • Чемпионат России по длинному горному бегу, Красная Поляна, 22 октября, 30 км;
  • «Mad fox» Переславль-Залесский, 18 декабря, 50 миль и 20 км.  

Если один спортсмен за сезон 2023 наберет призовых свыше миллиона рублей, то ему выплатят бонус в размере 20% к сумме полученных призовых. 

Чтобы получить выигрыш, нужно прислать фотографию, подтверждающую участие в соревнованиях в экипировке RAY на почту ha-oleg@narod.ru. 

 

 

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