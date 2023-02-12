Российский бренд экипировки RAY запустил программу поддержки бегунов. За победы бренд выплатит до 200 000 рублей

Екатеринбургский бренд спортивной экипировки RAY будет финансово поддерживать атлетов, участвующих в забегах в их экипировке. Призовые можно получить за шоссейные и трейловые забеги.

Например, победитель Московского марафона может получить 200 000 рублей дополнительно к призовым от организаторов.

Если атлет бежит и в одежде, и в обуви от RAY, то забирает призовые RAY в полном объеме. За участие только в обуви компании RAY выплатят 70% от суммы призовых. За участие только в одежде RAY – 30% (при этом не должно быть вещей других брендов).

В шоссейных забегах спортсмен сможет участвовать в розыгрыше призовых, если попадет в десятку в абсолютном первенстве. Даже если атлет займет 10 место, но перед ним не будет никого в экипировке RAY, он будет считаться первым среди атлетов в RAY и будет иметь право на призовые.

Призовые на шоссейных забегах

Сочи «Автодром», 7 апреля

42 км и 21 км: 1 место – 50 тыс. руб., 2 место – 30 тыс. руб., 3 место – 10 тыс. руб., 4 место – 5 тыс. руб;

Московский полумарафон, 14 мая

21 км: 1 место – 200 тыс. руб., 2 место – 100 тыс. руб., 3 место – 50 тыс. руб., 4 место – 10 тыс. руб.;

Чемпионат России, 14 мая

42 км: 1 место – 100 тыс. руб., 2 место – 50 тыс. руб., 3 место – 20 тыс. руб., 4 место – 10 тыс. руб.;

Казанский марафон, 21 мая

42 км: 1 место – 100 тыс. руб., 2 место – 50 тыс. руб., 3 место – 20 тыс. руб., 4 место – 10 тыс. руб.;

21 км: 1 место – 50 тыс. руб., 2 место – 30 тыс. руб., 3 место – 10 тыс. руб., 4 место – 5 тыс. руб.;

«Забег.РФ» Москва, Питер, Екатеринбург, 4 июня

21 км: 1 место – 50 тыс. руб., 2 место – 30 тыс. руб., 3 место – 10 тыс. руб., 4 место –5 тыс. руб.;

«Белые ночи» Санкт-Петербург, 11 июня

42 км: 1 место – 200 тыс. руб., 2 место – 100 тыс. руб., 3 место – 50 тыс. руб., 4 место – 10 тыс. руб.;

10 км: 1 место – 50 тыс. руб., 2 место – 30 тыс. руб., 3 место – 10 тыс. руб., 4 место – 5 тыс. руб.;

«Северная Столица», 6 августа

21 км: 1 место – 200 тыс. руб., 2 место – 100 тыс. руб., 3 место – 50 тыс. руб., 4 место – 10 тыс. руб.;

«Европа – Азия» Екатеринбург, 7 августа

42 км: 1 место – 100 тыс. руб., 2 место – 50 тыс. руб., 3 место – 20 тыс. руб., 4 место – 10 тыс. руб.;

21 км: 1 место – 50 тыс. руб., 2 место – 30 тыс. руб., 3 место – 10 тыс. руб., 4 место – 5 тыс. руб.;

«Marathon800» Нижний Новгород, 21 августа

42 км: 1 место – 50 тыс. руб., 2 место – 30 тыс. руб., 3 место – 10 тыс. руб., 4 место – 5 тыс. руб.;

Пермский марафон, 4 сентября

42 км: 1 место – 100 тыс. руб., 2 место – 50 тыс. руб., 3 место – 20 тыс. руб., 4 место – 10 тыс. руб.;

Московский марафон, 17 сентября

42 км: 1 место – 200 тыс. руб., 2 место – 100 тыс. руб., 3 место – 50 тыс. руб., 4 место – 10 тыс. руб.;

10 км: 1 место – 100 тыс. руб., 2 место – 50 тыс. руб., 3 место – 20 тыс. руб., 4 место – 10 тыс. руб.;

Сочи марафон, 5 ноября

42 км и 21 км: 1 место – 50 тыс. руб., 2 место – 30 тыс. руб., 3 место – 10 тыс. руб., 4 место – 5 тыс. руб.

В трейловых забегах в розыгрыше могут участвовать спортсмены, которые попадут в призеры в абсолютном первенстве. За 1 место атлеты получат 50 тыс. руб., за 2 место – 20 тыс. руб., 3 место – 10 тыс. руб.

Трейловые забеги

Фестиваль бега «Rosa Run», Красная Поляна, 29 апреля – 7 км, 2 мая – 26 км;

«Урал Трейл» Екатеринбург, 7 мая, 21 км и 10 км;

«СПОРТМАРАФОН ТРЕЙЛ» Калужская область, 3 июня, 17 км и 32 км;

«Шигирский идол» Екатеринбург, 11 июня, 21 км;

Миасский марафон «Бег чистой воды», 25 июня, 21 км;

Марафон «Конжак» Краснотурьинск, 1 июля, 37 км;

РЖД «ГРУТ» Суздаль, 23 июля, 107 км и 50 км;

Спортивный фестиваль «Malidak» Башкирия, 12 августа, 40 км и 21 км;

«Забег за облака» Златоуст, 26 августа, 42 км;

Чемпионат России по длинному горному бегу, Красная Поляна, 22 октября, 30 км;

«Mad fox» Переславль-Залесский, 18 декабря, 50 миль и 20 км.

Если один спортсмен за сезон 2023 наберет призовых свыше миллиона рублей, то ему выплатят бонус в размере 20% к сумме полученных призовых.

Чтобы получить выигрыш, нужно прислать фотографию, подтверждающую участие в соревнованиях в экипировке RAY на почту ha-oleg@narod.ru.