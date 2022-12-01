Открылась регистрация на Московский марафон. Он пройдет 17 сентября 2023 года
На сайте Бегового сообщества открылась регистрация на юбилейный Московский марафон. Он традиционно пройдет по центральным улицам столицы. Участники пробегут мимо высоток Москва-сити, Большого Театра, Кремля, Храма Христа Спасителя и многих других достопримечательностей. Трасса маршрута сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS) и имеет асфальтовое покрытие. Доступны две дистанции: спутник – 10 км и основная – 42,2 км.
До 31 января 2023 года действуют минимальные цены за слот. Дальше стоимость будет повышаться. Дополнительную информацию можно узнать на сайте марафона.
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