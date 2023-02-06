Результаты трейл-марафона ICE VALDAICE 2023

В воскресенье 5 февраля в Валдае (Новгородская область) прошел трейл-марафон ICE VALDAICE.

Для забега были доступны дистанции на 10 км, 21 км, 42 км и детский старт на 1 км. Трассы забегов проходили по льду Валдайского озера.

Результаты победителей:

Мужчины, 42 км

1. Михаил Чегаровский – 4:27:47

2. Алексей Шорохов – 4:30:42

3. Дмитрий Петровский – 4:39:39

Женщины, 42 км

1. Евгения Кретова – 5:49:39

2. Татьяна Свиридова – 6:01:10

3. Наташа Голубкова – 6:04:24

Мужчины, 21 км

1. Владислав Сатаров – 2:09:41

2. Артем Цибак – 2:09:49

3. Алексей Михайлусов – 2:24:45

Женщины, 21 км

1. Александра Журавкова – 2:53:06

2. Инна Супонева – 2:54:10

3. Вероника Антонова – 2:58:59

Мужчины, 10 км

1. Михаил Русаков – 36:41

2. Александр Комель – 36:48

3. Александр Лапкин – 39:34

Женщины, 10 км

1. Алена Краснушкина – 41:02

2. Виктория Кучальская – 47:35

3. Людмила Ходакова – 50:39

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте MyFinish. Фотографии с мероприятия появятся позже в социальных сетях организаторов.