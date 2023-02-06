Результаты трейл-марафона ICE VALDAICE 2023
В воскресенье 5 февраля в Валдае (Новгородская область) прошел трейл-марафон ICE VALDAICE.
Для забега были доступны дистанции на 10 км, 21 км, 42 км и детский старт на 1 км. Трассы забегов проходили по льду Валдайского озера.
Результаты победителей:
Мужчины, 42 км
1. Михаил Чегаровский – 4:27:47
2. Алексей Шорохов – 4:30:42
3. Дмитрий Петровский – 4:39:39
Женщины, 42 км
1. Евгения Кретова – 5:49:39
2. Татьяна Свиридова – 6:01:10
3. Наташа Голубкова – 6:04:24
Мужчины, 21 км
1. Владислав Сатаров – 2:09:41
2. Артем Цибак – 2:09:49
3. Алексей Михайлусов – 2:24:45
Женщины, 21 км
1. Александра Журавкова – 2:53:06
2. Инна Супонева – 2:54:10
3. Вероника Антонова – 2:58:59
Мужчины, 10 км
1. Михаил Русаков – 36:41
2. Александр Комель – 36:48
3. Александр Лапкин – 39:34
Женщины, 10 км
1. Алена Краснушкина – 41:02
2. Виктория Кучальская – 47:35
3. Людмила Ходакова – 50:39
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте MyFinish. Фотографии с мероприятия появятся позже в социальных сетях организаторов.
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