Опубликован календарь стартов «Калашников спорт» на 2023 год. Забеги, заплывы, триатлон и биатлон пройдут в Ижевске и Воткинске

Теги плавание марафон любительский спорт Трейлраннинг Забег Календарь стартов Здоровье

«Калашников Спорт» – оператор стартов из Удмуртии – опубликовал календарь соревнований на 2023 год. С февраля по декабрь в Ижевске и Воткинске пройдут шоссейные и трейловые забеги, заплыв, триатлонный старт, лыжный марафон, а также летний и зимний биатлон.

  • 11 февраля – забег PELMENRUN, Ижевск
  • 18-19 февраля – Международный лыжный марафон им. Г.А. Кулаковой, Ижевск
  • 4 июня – Полумарафон Забег.рф
  • 1 июля – «Калашников Спорт. Триатлон», Воткинск
  • 1 июля – соревнования по бегу среди девушек, Воткинск
  • 22 июля – ночной забег «Беги со мной», Ижевск
  • 4-6 августа – летний фестиваль «Калашников Спорт» (сап-ран, кросс-триатлон, вертикальный вечерний забег, трейл, горный кубок по северной ходьбе, а также лекции и мастер-классы), Ижевск
  • 9 сентября – «Калашников Спорт. Биатлон», Ижевск
  • 14 октября – соревнования на закрытой воде «Бадзым Ву», Ижевск
  • 25 ноября – ночной зимний трейловый забег «Светлая ночь»
  • 24 декабря – «Калашников Спорт. Биатлон», Ижевск

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