Опубликован календарь стартов «Калашников спорт» на 2023 год. Забеги, заплывы, триатлон и биатлон пройдут в Ижевске и Воткинске

«Калашников Спорт» – оператор стартов из Удмуртии – опубликовал календарь соревнований на 2023 год. С февраля по декабрь в Ижевске и Воткинске пройдут шоссейные и трейловые забеги, заплыв, триатлонный старт, лыжный марафон, а также летний и зимний биатлон.

11 февраля – забег PELMENRUN, Ижевск

18-19 февраля – Международный лыжный марафон им. Г.А. Кулаковой, Ижевск

4 июня – Полумарафон Забег.рф

1 июля – «Калашников Спорт. Триатлон», Воткинск

1 июля – соревнования по бегу среди девушек, Воткинск

22 июля – ночной забег «Беги со мной», Ижевск

4-6 августа – летний фестиваль «Калашников Спорт» (сап-ран, кросс-триатлон, вертикальный вечерний забег, трейл, горный кубок по северной ходьбе, а также лекции и мастер-классы), Ижевск

9 сентября – «Калашников Спорт. Биатлон», Ижевск

14 октября – соревнования на закрытой воде «Бадзым Ву», Ижевск

25 ноября – ночной зимний трейловый забег «Светлая ночь»

24 декабря – «Калашников Спорт. Биатлон», Ижевск