Открылась регистрация на Московский полумарафон. Он пройдет 13-14 мая 2023 года

На сайте Бегового сообщества открылась регистрация на Московский полумарафон.

В субботу 13 мая пройдет забег-спутник на 5 км на территории Олимпийского комплекса «Лужники» по аллее Славы и Лужнецкой набережной.

14 мая будет дан старт основной дистанции на 21,1 км. Маршрут полумарафона пройдет по шести набережным: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской, Котельнической и Краснохолмской.

До 8 февраля 2023 действует минимальная стоимость на слоты – 1500 рублей за 5 км и 2500 рублей за 21,1 км. Дальше цены будут повышаться.

Дополнительную информацию о забегах можно узнать на сайте Московского полумарафона.