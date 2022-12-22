Открылась регистрация на Московский полумарафон. Он пройдет 13-14 мая 2023 года

Теги Полумарафон любительский спорт Московский полумарафон Забег Календарь стартов Здоровье

На сайте Бегового сообщества открылась регистрация на Московский полумарафон. 

В субботу 13 мая пройдет забег-спутник на 5 км на территории Олимпийского комплекса «Лужники» по аллее Славы и Лужнецкой набережной. 

14 мая будет дан старт основной дистанции на 21,1 км. Маршрут полумарафона пройдет по шести набережным: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской, Котельнической и Краснохолмской.

До 8 февраля 2023 действует минимальная стоимость на слоты – 1500 рублей за 5 км и 2500 рублей за 21,1 км. Дальше цены будут повышаться. 

Дополнительную информацию о забегах можно узнать на сайте Московского полумарафона

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные