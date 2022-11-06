Результаты Стамбульского марафона 2022. На дистанции 15 км победил Ринас Ахмадеев
6 ноября в 44-й раз состоялся международный Стамбульский марафон – единственный в мире трансконтинентальный забег. Марафон – обладатель международного статуса World Athletics Elite Label Road Race.
Старт забега был дан в 250 м от Моста мучеников 15 июля в европейской части, проходил через Стамбульский пролив и закончился на площади Султанахмет. Всего было две основные дистанции – 42,2 км и 15 км.
Результаты победителей:
15 км, мужчины
1. Ринас Ахмадеев – 46:11
2. Махди Эльзаде – 51:22
3. Дениз Айдоган – 52:52
15 км, женщины
1. Асли Шерифе Серчелик – 1:02:25
2. Бурсу Акташ – 1:02:59
3. Эзги Кескин – 1:03:33
42,2 км, мужчины
1. Роберт Кипкембой – 2:10:17
2. Мариус Кимутай – 2:10:27
3. Сила Киптоо – 2:11:41
42,2 км, женщины
1. Сешале Даласа – 2:25:54
2. Мелесеч Цегайе – 2:29:00
3. Этлемаху Синтайеху – 2:31:38
Результаты всех участников можно посмотреть по ссылке.
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