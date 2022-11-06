Результаты Стамбульского марафона 2022. На дистанции 15 км победил Ринас Ахмадеев

6 ноября в 44-й раз состоялся международный Стамбульский марафон – единственный в мире трансконтинентальный забег. Марафон – обладатель международного статуса World Athletics Elite Label Road Race.

Старт забега был дан в 250 м от Моста мучеников 15 июля в европейской части, проходил через Стамбульский пролив и закончился на площади Султанахмет. Всего было две основные дистанции – 42,2 км и 15 км.

Результаты победителей:

15 км, мужчины

1. Ринас Ахмадеев – 46:11

2. Махди Эльзаде – 51:22

3. Дениз Айдоган – 52:52

15 км, женщины

1. Асли Шерифе Серчелик – 1:02:25

2. Бурсу Акташ – 1:02:59

3. Эзги Кескин – 1:03:33

42,2 км, мужчины

1. Роберт Кипкембой – 2:10:17

2. Мариус Кимутай – 2:10:27

3. Сила Киптоо – 2:11:41

42,2 км, женщины

1. Сешале Даласа – 2:25:54

2. Мелесеч Цегайе – 2:29:00

3. Этлемаху Синтайеху – 2:31:38

Результаты всех участников можно посмотреть по ссылке.