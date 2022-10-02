Результаты Осеннего Павловского забега

2 октября в Павловске (Санкт-Петербург) прошел Осенний Павловский забег. Трасса для дистанций 3, 10 и 21 км была проложена в Павловском парке – государственном музее-заповеднике, созданном в конце XVIII века. Результаты победителей (время по чипу):

3 км, мужчины

1. Максим Лапковский – 10:22

2. Сергей Степанов – 10:33

3. Михаил Воробьев – 10:45

3 км, женщины

1. Екатерина Михайлова – 11:41

2. Алиса Кубышкина – 12:21

3. Кристина Каллаур – 12:30

10 км, мужчины

1. Сергей Колесов – 34:12

2. Артем Рыков – 35:49

3. Евгений Суборов – 36:56

10 км, женщины

1. Елизавета Абрамова – 39:41

2. Виктория Лебединская – 41:16 3. Алиса Шилина – 41:18

21 км, мужчины

1. Руслан Канев – 01:23:14 2. Александр Егоров – 01:23:44 3. Михаил Козулин – 01:24:10

21 км, женщины

1. Мария Нагуманова – 01:29:56 2. Мария Койнова – 01:33:25 3. Анна Титова – 01:33:34

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.