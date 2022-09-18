В Москве состоялся самый массовый забег России. Победители Московского марафона – Искандер Ядгаров и Марина Ковалева

18 сентября в Москве прошел главный марафон страны. В забеге приняли участие порядка 24 тысяч человек. Спортсмены Московского марафона вышли на дистанции 10 и 42 км.
Маршрут марафона пролегал по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.
Московский Марафон является членом Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Маршруты 42,2 км и 10 км сертифицируются авторитетной международной организацией с 2013 года.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Владимир Никитин – 28:11
2. Павел Адышкин – 29:06
3. Юрий Клопцов – 29:34
10 км, женщины
1. Елена Коробкина – 32:06
2. Елизавета Погудо – 32:27
3. Луиза Дмитриева – 33:43
42 км, мужчины
1. Искандер Ядгаров – 2:14:37
2. Степан Киселев – 2:14:47
3. Илдар Миншин – 2:14:57
42 км, женщины
1. Марина Ковалева – 2:29:07
2. Людмила Лебедева – 2:31:47
3. Алина Прокопьева – 2:31:51
Всего в забеге приняли участие 24002 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте ATHLINKS.
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