В Москве состоялся самый массовый забег России. Победители Московского марафона – Искандер Ядгаров и Марина Ковалева

18 сентября в Москве прошел главный марафон страны. В забеге приняли участие порядка 24 тысяч человек. Спортсмены Московского марафона вышли на дистанции 10 и 42 км.

Маршрут марафона пролегал по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.

Московский Марафон является членом Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Маршруты 42,2 км и 10 км сертифицируются авторитетной международной организацией с 2013 года.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Владимир Никитин – 28:11

2. Павел Адышкин – 29:06

3. Юрий Клопцов – 29:34

10 км, женщины

1. Елена Коробкина – 32:06

2. Елизавета Погудо – 32:27

3. Луиза Дмитриева – 33:43

42 км, мужчины

1. Искандер Ядгаров – 2:14:37

2. Степан Киселев – 2:14:47

3. Илдар Миншин – 2:14:57

42 км, женщины

1. Марина Ковалева – 2:29:07

2. Людмила Лебедева – 2:31:47

3. Алина Прокопьева – 2:31:51

Всего в забеге приняли участие 24002 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте ATHLINKS.