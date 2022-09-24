Во Владивостоке прошло самое масштабное беговое событие Дальнего Востока Vladivostok International Marathon

24 сентября прошел Владивостокский Международный Марафон – главный марафон Дальнего Востока.
Самое масштабное беговое событие проходило по живописной трассе острова Русский, мостам Русский и Золотой с финишем на Центральной площади города Владивостока.
Для участников были доступны дистанции 5, 10, 21 и 42 км, а также 1 км – для детей. Трасса имеет сертификацию AIMS – Международной Ассоциации Забегов.
Марафон проводится беговым клубом RunDnsRun при поддержке Группы компаний ДНС. Маршрут и проведение Марафона проводится при поддержке и согласовании Правительства Приморского края и Администрации города Владивостока.
На сегодня забег во Владивостоке – один из трех марафонов России, которые входят в серию квалификационных забегов чемпионата мира по марафону в возрастных группах (40+) Abbott WMM Wanda Age Group World Championship.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Андрей Брыкин – 16:33
2. Дмитрий Копылов – 16:34
3. Александр Баранюк – 16:38
5 км, женщины
1. Мария Заиченко – 19:15
2. Жанна Демидова – 19:44
3. Екатерина Шишина – 20:30
10 км, мужчины
1. Максим Курбатов – 32:55
2. Сергей Шалунов – 34:22
3. Михаил Злобин – 35:19
10 км, женщины
1. Татьяна Курамшина – 35:19
2. Татьяна Баяновская – 39:09
3. Виктория Шпунева – 39:31
21 км, мужчины
1. Виктор Гуржий – 1:05:53
2. Евгений Бушков – 1:08:47
3. Константин Игнатьев – 1:09:12
21 км, женщины
1. Елена Седова – 1:22:23
2. Лидия Жукова – 1:23:53
3. Алена Горбуля – 1:27:22
42 км, мужчины
1. Валерий Лукин – 2:23:41
2. Роман Исаев – 2:28:15
3. Александр Именин – 2:31:51
42 км, женщины
1. Елена Рухляда – 2:45:25
2. Елена Толстых – 2:49:18
3. Наталья Сергеева – 2:52:34
Всего в забеге приняли участие 1902 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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