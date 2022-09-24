Во Владивостоке прошло самое масштабное беговое событие Дальнего Востока Vladivostok International Marathon

24 сентября прошел Владивостокский Международный Марафон – главный марафон Дальнего Востока.

Самое масштабное беговое событие проходило по живописной трассе острова Русский, мостам Русский и Золотой с финишем на Центральной площади города Владивостока.

Для участников были доступны дистанции 5, 10, 21 и 42 км, а также 1 км – для детей. Трасса имеет сертификацию AIMS – Международной Ассоциации Забегов.

Марафон проводится беговым клубом RunDnsRun при поддержке Группы компаний ДНС. Маршрут и проведение Марафона проводится при поддержке и согласовании Правительства Приморского края и Администрации города Владивостока.

На сегодня забег во Владивостоке – один из трех марафонов России, которые входят в серию квалификационных забегов чемпионата мира по марафону в возрастных группах (40+) Abbott WMM Wanda Age Group World Championship.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Андрей Брыкин – 16:33

2. Дмитрий Копылов – 16:34

3. Александр Баранюк – 16:38

5 км, женщины

1. Мария Заиченко – 19:15

2. Жанна Демидова – 19:44

3. Екатерина Шишина – 20:30

10 км, мужчины

1. Максим Курбатов – 32:55

2. Сергей Шалунов – 34:22

3. Михаил Злобин – 35:19

10 км, женщины

1. Татьяна Курамшина – 35:19

2. Татьяна Баяновская – 39:09

3. Виктория Шпунева – 39:31

21 км, мужчины

1. Виктор Гуржий – 1:05:53

2. Евгений Бушков – 1:08:47

3. Константин Игнатьев – 1:09:12

21 км, женщины

1. Елена Седова – 1:22:23

2. Лидия Жукова – 1:23:53

3. Алена Горбуля – 1:27:22

42 км, мужчины

1. Валерий Лукин – 2:23:41

2. Роман Исаев – 2:28:15

3. Александр Именин – 2:31:51

42 км, женщины

1. Елена Рухляда – 2:45:25

2. Елена Толстых – 2:49:18

3. Наталья Сергеева – 2:52:34

Всего в забеге приняли участие 1902 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.