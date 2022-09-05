Результаты осеннего марафона Terra Siberia 2022. Победители на 21 км – Картавцев и Третьякова, на 42 км – Корыткин и Максутова

4 сентября прошел Томский Марафон Terra Siberia на дистанциях 1, 5 (женский забег), 10 (ночной забег), 21 км и 42 км. Также в рамках мероприятия состоялись эстафеты на 21 и 42 км.

Результаты победителей:

5 км, женщины

1. Юлия Коровина – 19:51

2. Александра Волкова – 21:26

3. Ксения Сухомлина – 22:51

10 км (ночной забег), женщины

1. Елена Галкина – 39:28

2. Анна Маркидонова – 44:50

3. Евгения Говер – 45:26

10 км (ночной забег), мужчины

1. Анатолий Рыбаков – 29:33

2. Евгений Рыбаков – 29:33

3. Владислав Шакин – 35:35

21 км, мужчины

1. Константин Картавцев – 1:14:56

2. Александр Митрохин – 1:16:42

3. Яков Петериков – 1:17:43

21 км, женщины

1. Дарина Третьякова – 1:33:06

2. Анна Афанасьева – 1:36:34

3. Юлия Захарова – 1:37:15

42 км, мужчины

1. Василий Корыткин – 2:33:24

2. Александр Калинин – 2:36:18

3. Денис Карюкин – 2:45:08

42 км, женщины

1. Анна Максутова – 3:31:09

2. Ева Охлопкова – 3:49:07

3. Виктория Нектягаева – 4:20:25

Всего в забеге приняли участие 393 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте The Greatest Sport Community.