Результаты осеннего марафона Terra Siberia 2022. Победители на 21 км – Картавцев и Третьякова, на 42 км – Корыткин и Максутова

4 сентября прошел Томский Марафон Terra Siberia на дистанциях 1, 5 (женский забег), 10 (ночной забег), 21 км и 42 км. Также в рамках мероприятия состоялись эстафеты на 21 и 42 км.
Результаты победителей:
5 км, женщины
1. Юлия Коровина – 19:51
2. Александра Волкова – 21:26
3. Ксения Сухомлина – 22:51
10 км (ночной забег), женщины
1. Елена Галкина – 39:28
2. Анна Маркидонова – 44:50
3. Евгения Говер – 45:26
10 км (ночной забег), мужчины
1. Анатолий Рыбаков – 29:33
2. Евгений Рыбаков – 29:33
3. Владислав Шакин – 35:35
21 км, мужчины
1. Константин Картавцев – 1:14:56
2. Александр Митрохин – 1:16:42
3. Яков Петериков – 1:17:43
21 км, женщины
1. Дарина Третьякова – 1:33:06
2. Анна Афанасьева – 1:36:34
3. Юлия Захарова – 1:37:15
42 км, мужчины
1. Василий Корыткин – 2:33:24
2. Александр Калинин – 2:36:18
3. Денис Карюкин – 2:45:08
42 км, женщины
1. Анна Максутова – 3:31:09
2. Ева Охлопкова – 3:49:07
3. Виктория Нектягаева – 4:20:25
Всего в забеге приняли участие 393 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте The Greatest Sport Community.
Комментарии