Результаты забега «Силанде трейл» 2022. Победители на 11 км – Ахремчик и Волкова, на 19 км – Елизаров и Неверова

17 сентября в поселке Стеклянный (Ленинградская область) прошел «Силанде трейл» 2022 на дистанциях 5 км (Fun), 11 км (Classic) и 19 км (Long).
«Силанде трейл» входит в серию трейловых забегов Ленинградской области A-TRAILS.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Павел Пилипенко – 23:12
2. Роман Жаховский – 23:54
3. Тимофей Лазарев – 24:41
5 км, женщины
1. Анастасия Койчева – 24:19
2. Юлия Здебловская – 24:23
3. Антонина Одинцова – 25:58
11 км, мужчины
1. Александр Ахремчик – 48:31
2. Анатолий Койчев – 50:40
3. Александр Тихомиров – 50:54
11 км, женщины
1. Юлия Волкова – 58:34
2. Полина Веденяпина – 1:01:25
3. Ольга Войченко – 1:03:10
19 км, мужчины
1. Даниил Елизаров – 1:23:46
2. Алексей Серов – 1:23:47
3. Владимир Коробков – 1:24:38
19 км, женщины
1. Мария Неверова – 1:31:37
2. Анна Богданова – 1:38:02
3. Татьяна Маслова – 1:44:39
Всего в трейле приняли участие 184 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myfinish.info.
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