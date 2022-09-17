Результаты забега «Силанде трейл» 2022. Победители на 11 км – Ахремчик и Волкова, на 19 км – Елизаров и Неверова

17 сентября в поселке Стеклянный (Ленинградская область) прошел «Силанде трейл» 2022 на дистанциях 5 км (Fun), 11 км (Classic) и 19 км (Long).

«Силанде трейл» входит в серию трейловых забегов Ленинградской области A-TRAILS.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Павел Пилипенко – 23:12

2. Роман Жаховский – 23:54

3. Тимофей Лазарев – 24:41

5 км, женщины

1. Анастасия Койчева – 24:19

2. Юлия Здебловская – 24:23

3. Антонина Одинцова – 25:58

11 км, мужчины

1. Александр Ахремчик – 48:31

2. Анатолий Койчев – 50:40

3. Александр Тихомиров – 50:54

11 км, женщины

1. Юлия Волкова – 58:34

2. Полина Веденяпина – 1:01:25

3. Ольга Войченко – 1:03:10

19 км, мужчины

1. Даниил Елизаров – 1:23:46

2. Алексей Серов – 1:23:47

3. Владимир Коробков – 1:24:38

19 км, женщины

1. Мария Неверова – 1:31:37

2. Анна Богданова – 1:38:02

3. Татьяна Маслова – 1:44:39

Всего в трейле приняли участие 184 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myfinish.info.