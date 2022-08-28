«Ореховый трейл» состоялся в Ленинградской области. Победители на 10 км – Кодлозеров и Гусева, на 22 км – Серов и Маркова

28 августа в поселке Орехово прошел старейший трейл Ленинградская области «Ореховый трейл» 2022 на дистанциях 5 км (Fun), 10 км (Classic) и 22 км (Long).

«Ореховый трейл» входит в серию трейловых забегов Ленинградской области A-TRAILS.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Евгений Полежаев – 26:20

2. Ярослав Дворцов – 26:24

3. Степан Шутов – 26:47

5 км, женщины

1. Алиса Кубышкина – 27:59

2. Диана Разгуляева – 29:55

3. Софья Шутова – 31:12

10 км, мужчины

1. Иван Кодлозеров – 52:46

2. Дмитрий Трипутень – 53:42

3. Александр Тихомиров – 54:22

10 км, женщины

1. Полина Гусева – 1:03:21

2. Евгения Тынчерова – 1:05:12

3. Алена Куклина – 1:10:45

22 км, мужчины

1. Алексей Серов – 1:45:58

2. Даниил Елизаров – 1:49:02

3. Вадим Смирнов – 1:50:03

22 км, женщины

1. Ирина Маркова – 2:26:14

2. Ирина Гуляева – 2:31:06

3. Анна Чистякова – 2:33:55

Всего в трейле приняли участие 246 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myfinish.info.