«Ореховый трейл» состоялся в Ленинградской области. Победители на 10 км – Кодлозеров и Гусева, на 22 км – Серов и Маркова

28 августа в поселке Орехово прошел старейший трейл Ленинградская области «Ореховый трейл» 2022 на дистанциях 5 км (Fun), 10 км (Classic) и 22 км (Long).
«Ореховый трейл» входит в серию трейловых забегов Ленинградской области A-TRAILS.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Евгений Полежаев – 26:20
2. Ярослав Дворцов – 26:24
3. Степан Шутов – 26:47
5 км, женщины
1. Алиса Кубышкина – 27:59
2. Диана Разгуляева – 29:55
3. Софья Шутова – 31:12
10 км, мужчины
1. Иван Кодлозеров – 52:46
2. Дмитрий Трипутень – 53:42
3. Александр Тихомиров – 54:22
10 км, женщины
1. Полина Гусева – 1:03:21
2. Евгения Тынчерова – 1:05:12
3. Алена Куклина – 1:10:45
22 км, мужчины
1. Алексей Серов – 1:45:58
2. Даниил Елизаров – 1:49:02
3. Вадим Смирнов – 1:50:03
22 км, женщины
1. Ирина Маркова – 2:26:14
2. Ирина Гуляева – 2:31:06
3. Анна Чистякова – 2:33:55
Всего в трейле приняли участие 246 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myfinish.info.
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