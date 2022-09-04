В Челябинске состоялся Осенний Trail 2022. Победители забега на 10 км – Иван Запонов и Валерия Янчковская

4 сентября в Челябинской области прошел Осенний Trail 2022 на дистанциях 1, 10 и 20 км.

Маршрут забега пролегал по живописному Каштакскому бору. Соревнование сохранило атмосферу и традиции полюбившегося многим «Кубка I Run».

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Иван Запонов – 36:13

2. Андрей Ситдиков – 41:33

3. Александр Залыгаев – 42:26

10 км, женщины

1. Валерия Янчковская – 47:01

2. Екатерина Хаова – 47:04

3. Анастасия Деркач – 48:27

20 км, мужчины

1. Максим Абрамов – 1:22:06

2. Евгений Манцеров – 1:27:30

3. Александр Заико – 1:32:23

20 км, женщины

1. Виктория Мерлинова – 1:41:01

2. Гюльнара Абубакирова – 1:44:16

3. Варвара Муравьева – 1:48:51

Всего в трейле приняли участие 115 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.