В Челябинске состоялся Осенний Trail 2022. Победители забега на 10 км – Иван Запонов и Валерия Янчковская

4 сентября в Челябинской области прошел Осенний Trail 2022 на дистанциях 1, 10 и 20 км.
Маршрут забега пролегал по живописному Каштакскому бору. Соревнование сохранило атмосферу и традиции полюбившегося многим «Кубка I Run».
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Иван Запонов – 36:13
2. Андрей Ситдиков – 41:33
3. Александр Залыгаев – 42:26
10 км, женщины
1. Валерия Янчковская – 47:01
2. Екатерина Хаова – 47:04
3. Анастасия Деркач – 48:27
20 км, мужчины
1. Максим Абрамов – 1:22:06
2. Евгений Манцеров – 1:27:30
3. Александр Заико – 1:32:23
20 км, женщины
1. Виктория Мерлинова – 1:41:01
2. Гюльнара Абубакирова – 1:44:16
3. Варвара Муравьева – 1:48:51
Всего в трейле приняли участие 115 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.
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