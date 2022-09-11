В Екатеринбурге прошел Ночной забег Laser Night Run 2022. Победители на 10 км – Андрей Миняков и Катерина Аксенова

10 сентября в Екатеринбурге в восьмой раз состоялся Ночной забег Laser Night Run на дистанциях 3 и 10 км.
Ночной забег Laser Night Run – пятый из шести стартов в беговой серии «EUROPE–ASIA».
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Дмитрий Хамаев – 9:12
2. Олег Белов – 9:49
3. Павел Абдуллин – 9:55
3 км, женщины
1. Верчик Аккерман – 11:38
2. Яна Сударская – 11:55
3. Ольга Файзрахманова – 12:09
10 км, мужчины
1. Андрей Миняков – 33:02
2. Алексей Малыхин – 34:37
3. Алексей Шадрин – 34:41
10 км, женщины
1. Катерина Аксенова – 37:58
2. Полина Слободчикова – 38:37
3. Лиля Упорова – 40:12
Всего в забеге приняли участие 1181 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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