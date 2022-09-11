В Екатеринбурге прошел Ночной забег Laser Night Run 2022. Победители на 10 км – Андрей Миняков и Катерина Аксенова

10 сентября в Екатеринбурге в восьмой раз состоялся Ночной забег Laser Night Run на дистанциях 3 и 10 км.

Ночной забег Laser Night Run – пятый из шести стартов в беговой серии «EUROPE–ASIA».

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Дмитрий Хамаев – 9:12

2. Олег Белов – 9:49

3. Павел Абдуллин – 9:55

3 км, женщины

1. Верчик Аккерман – 11:38

2. Яна Сударская – 11:55

3. Ольга Файзрахманова – 12:09

10 км, мужчины

1. Андрей Миняков – 33:02

2. Алексей Малыхин – 34:37

3. Алексей Шадрин – 34:41

10 км, женщины

1. Катерина Аксенова – 37:58

2. Полина Слободчикова – 38:37

3. Лиля Упорова – 40:12

Всего в забеге приняли участие 1181 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.