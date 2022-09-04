Результаты полумарафона «Полярный круг». Победители на 10 км – Зинуров и Ожегова, на 21 км – Васильев и Арясова

4 сентября в Салехарде в 3-й раз состоялся масштабный легкоатлетический полумарафон «Полярный круг».
Сотни спортсменов-любителей из разных городов России вышли на старт четырех дистанций: 500 м, 3, 10 и 21 км. Маршрут забега проходил по проезжей части окружной столицы.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Роман Талеев – 11:00
2. Юрий Филиппов – 11:59
3. Олег Шмонин – 12:00
3 км, женщины
1. Екатерина Кнышова – 13:16
2. Евгения Петрачук – 13:39
3. Любовь Михайленко – 14:00
10 км, мужчины
1. Ринат Зинуров – 38:02
2. Александр Капустин – 38:03
3. Матвей Лаптандер – 38:46
10 км, женщины
1. Анна Ожегова – 42:50
2. Маргарита Лаптандер – 49:02
3. Мария Жуковская – 49:36
21 км, мужчины
1. Олег Васильев – 1:05:11
2. Денис Кораблев – 1:06:11
3. Максим Черезов – 1:06:47
21 км, женщины
1. Татьяна Арясова – 1:15:48
2. Дина Габдуллина – 1:16:12
3. Анастасия Полякова – 1:17:29
Всего в забеге приняли участие более 1000 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.
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