Результаты полумарафона «Полярный круг». Победители на 10 км – Зинуров и Ожегова, на 21 км – Васильев и Арясова

4 сентября в Салехарде в 3-й раз состоялся масштабный легкоатлетический полумарафон «Полярный круг».

Сотни спортсменов-любителей из разных городов России вышли на старт четырех дистанций: 500 м, 3, 10 и 21 км. Маршрут забега проходил по проезжей части окружной столицы.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Роман Талеев – 11:00

2. Юрий Филиппов – 11:59

3. Олег Шмонин – 12:00

3 км, женщины

1. Екатерина Кнышова – 13:16

2. Евгения Петрачук – 13:39

3. Любовь Михайленко – 14:00

10 км, мужчины

1. Ринат Зинуров – 38:02

2. Александр Капустин – 38:03

3. Матвей Лаптандер – 38:46

10 км, женщины

1. Анна Ожегова – 42:50

2. Маргарита Лаптандер – 49:02

3. Мария Жуковская – 49:36

21 км, мужчины

1. Олег Васильев – 1:05:11

2. Денис Кораблев – 1:06:11

3. Максим Черезов – 1:06:47

21 км, женщины

1. Татьяна Арясова – 1:15:48

2. Дина Габдуллина – 1:16:12

3. Анастасия Полякова – 1:17:29

Всего в забеге приняли участие более 1000 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.