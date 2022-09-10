Результаты Альметьевского полумарафона 2022. Победители на 10 км – Головин и Сакулина, на 21 км – Евграфов и Бадретдинова

10 сентября в Республике Татарстан (город Альметьевск) в седьмой раз состоялся Альметьевский полумарафон на дистанциях 3, 10 и 21 км. Полумарафон в нефтяной столице Татарстана проводится в рамках серии спортивных событий Timerman.
По традиции полумарафон в Альметьевске – музыкальный и проходил при сопровождении живой музыки: участников на маршруте поддерживали барабанщики, народные коллективы и местные артисты.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Камиль Тухбатуллин – 10:22
2. Фаниль Тухбатуллин – 10:33
3. Никита Евгафаров – 10:54
3 км, женщины
1. Марьям Загитова – 11:18
2. Камиля Набиева – 11:35
3. Алия Моисеева – 11:35
10 км, мужчины
1. Игорь Головин – 33:48
2. Артур Бигаев – 34:04
3. Рустам Агзамов – 34:05
10 км, женщины
1. Гульназ Сакулина – 40:39
2. Светлана Кадырова – 43:55
3. Лейсан Чернова – 45:13
21 км, мужчины
1. Роман Евграфов – 1:15:10
2. Алексей Фесик – 1:15:40
3. Евгений Байбородов – 1:16:30
21 км, женщины
1. Альбина Бадретдинова – 1:30:26
2. Екатерина Чернышева – 1:31:21
3. Светлана Лазарева – 1:32:55
Всего в забеге приняли участие 710 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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