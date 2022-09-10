Результаты Альметьевского полумарафона 2022. Победители на 10 км – Головин и Сакулина, на 21 км – Евграфов и Бадретдинова

10 сентября в Республике Татарстан (город Альметьевск) в седьмой раз состоялся Альметьевский полумарафон на дистанциях 3, 10 и 21 км. Полумарафон в нефтяной столице Татарстана проводится в рамках серии спортивных событий Timerman.

По традиции полумарафон в Альметьевске – музыкальный и проходил при сопровождении живой музыки: участников на маршруте поддерживали барабанщики, народные коллективы и местные артисты.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Камиль Тухбатуллин – 10:22

2. Фаниль Тухбатуллин – 10:33

3. Никита Евгафаров – 10:54

3 км, женщины

1. Марьям Загитова – 11:18

2. Камиля Набиева – 11:35

3. Алия Моисеева – 11:35

10 км, мужчины

1. Игорь Головин – 33:48

2. Артур Бигаев – 34:04

3. Рустам Агзамов – 34:05

10 км, женщины

1. Гульназ Сакулина – 40:39

2. Светлана Кадырова – 43:55

3. Лейсан Чернова – 45:13

21 км, мужчины

1. Роман Евграфов – 1:15:10

2. Алексей Фесик – 1:15:40

3. Евгений Байбородов – 1:16:30

21 км, женщины

1. Альбина Бадретдинова – 1:30:26

2. Екатерина Чернышева – 1:31:21

3. Светлана Лазарева – 1:32:55

Всего в забеге приняли участие 710 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.