Результаты полумарафона «Валкъярви трейл» 2022. Победители на 11 км – Симанов и Неверова, на 21 км – Елизаров и Волкова

24 июля в поселке Мичуринское состоялся «Валкъярви трейл» на дистанциях 5, 11 и 21 км. Полумарафон входит в серию забегов 4restCup в Санкт-Петербурге и области.

С 2019 года «Валкъярви трейл» проводится на территории природного заказника в Ленинградской области.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Денис Безменов – 22:43

2. Евгений Полежаев – 25:07

3. Дмитрий Ригин – 25:13

5 км, женщины

1. Алиса Кубышкина – 25:51

2. Ирина Виноградова – 27:12

3. София Ковалева – 28:01

11 км, мужчины

1. Александр Симанов – 49:59

2. Станислав Ледников – 50:25

3. Георгий Клиценко – 54:38

11 км, женщины

1. Мария Неверова – 58:21

2. Анна Заводова – 1:14:07

3. Наталья Котова – 1:14:15

21 км, мужчины

1. Даниил Елизаров – 1:30:16

2. Алексей Серов – 1:30:41

3. Евгений Годлевский – 1:31:17

21 км, женщины

1. Юлия Волкова – 1:58:47

2. Мария Черкасская – 1:59:21

3. Ольга Широбокова – 2:11:13

Всего в забеге приняли участие 158 человек. На дистанцию 5 км вышли 40 человек, на 11 км – 77 человек, на 21 км – 41 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.