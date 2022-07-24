Результаты полумарафона «Валкъярви трейл» 2022. Победители на 11 км – Симанов и Неверова, на 21 км – Елизаров и Волкова

24 июля в поселке Мичуринское состоялся «Валкъярви трейл» на дистанциях 5, 11 и 21 км. Полумарафон входит в серию забегов 4restCup в Санкт-Петербурге и области.
С 2019 года «Валкъярви трейл» проводится на территории природного заказника в Ленинградской области.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Денис Безменов – 22:43
2. Евгений Полежаев – 25:07
3. Дмитрий Ригин – 25:13
5 км, женщины
1. Алиса Кубышкина – 25:51
2. Ирина Виноградова – 27:12
3. София Ковалева – 28:01
11 км, мужчины
1. Александр Симанов – 49:59
2. Станислав Ледников – 50:25
3. Георгий Клиценко – 54:38
11 км, женщины
1. Мария Неверова – 58:21
2. Анна Заводова – 1:14:07
3. Наталья Котова – 1:14:15
21 км, мужчины
1. Даниил Елизаров – 1:30:16
2. Алексей Серов – 1:30:41
3. Евгений Годлевский – 1:31:17
21 км, женщины
1. Юлия Волкова – 1:58:47
2. Мария Черкасская – 1:59:21
3. Ольга Широбокова – 2:11:13
Всего в забеге приняли участие 158 человек. На дистанцию 5 км вышли 40 человек, на 11 км – 77 человек, на 21 км – 41 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.
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