Результаты забега «Морошка трейл» 2022. Победители на 10 км – Болелов и Молданова, на 22 км – Березин и Горлова

Трейл прошел 6 августа по окрестностям Мурманска, в лесном массиве на близлежащих сопках. Два маршрута протяженностью 10 км и 22 км проходили по лесным дорогам, лесным тропам и по естественному лесному покрытию. Каждый участник был награжден памятной медалью.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Михаил Болелов – 57:47
2. Ростислав Панюков – 58:50
3. Александр Вереник – 1:02:58
10 км, женщины
1. Мария Молданова – 1:10:32
2. Анна Бахирева – 1:13:18
3. Елена Вторая – 1:14:33
22 км, мужчины
1. Данила Березин – 1:58:32
2. Антон Ников – 2:00:03
3. Назир Латыпов – 2:00:47
22 км, женщины
1. Юлия Горлова – 2:41:44
2. Лейла Буслаева – 3:13:21
3. Екатерина Миронова – 3:13:29
Всего в забеге приняли участие 66 человек. На дистанцию 10 км вышли 33 человека, на 22 км – 33 человека. Результаты всех участников трейла можно посмотреть здесь.
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