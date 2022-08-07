Результаты забега «Морошка трейл» 2022. Победители на 10 км – Болелов и Молданова, на 22 км – Березин и Горлова

Трейл прошел 6 августа по окрестностям Мурманска, в лесном массиве на близлежащих сопках. Два маршрута протяженностью 10 км и 22 км проходили по лесным дорогам, лесным тропам и по естественному лесному покрытию. Каждый участник был награжден памятной медалью.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Михаил Болелов – 57:47

2. Ростислав Панюков – 58:50

3. Александр Вереник – 1:02:58

10 км, женщины

1. Мария Молданова – 1:10:32

2. Анна Бахирева – 1:13:18

3. Елена Вторая – 1:14:33

22 км, мужчины

1. Данила Березин – 1:58:32

2. Антон Ников – 2:00:03

3. Назир Латыпов – 2:00:47

22 км, женщины

1. Юлия Горлова – 2:41:44

2. Лейла Буслаева – 3:13:21

3. Екатерина Миронова – 3:13:29

Всего в забеге приняли участие 66 человек. На дистанцию 10 км вышли 33 человека, на 22 км – 33 человека. Результаты всех участников трейла можно посмотреть здесь.