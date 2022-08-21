Результаты Кросса в Александрино. Победители на 10 км – Дмитрий Кудряшов и Валентина Жданова

21 августа в Санкт-Петербурге прошел Кросс в Александрино на дистанциях 500 м, 1 км, 5,4 км и 10,8 км.

Результаты победителей:

5,4 км, мужчины

1. Мансур Мамин –19:03

2. Владимир Кузьмин – 19:52

3. Александр Миролюбов – 20:14

5,4 км, женщины

1. Анна Напалкова – 22:01

2. Яна Радина – 23:57

3. Анастасия Смирнова – 24:18

5,4 км (спортивная ходьба), мужчины

1. Андрей Высоцкий – 32:05

2. Андрей Марков – 32:29

3. Олег Свинцицкий – 33:40

5,4 км (спортивная ходьба), женщины

1. Дарья Голубева – 35:12

2. Лариса Потемкина – 37:23

3. Лариса Арама – 38:29

10 км, мужчины

1. Дмитрий Кудряшов – 35:11

2. Михаил Лобанов – 39:29

3. Дмитрий Кругликов – 40:50

10 км, женщины

1. Валентина Жданова – 45:17

2. Екатерина Чеклекова – 45:43

3. Ольга Богатырева – 46:59

Всего в забеге приняли участие 241 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.