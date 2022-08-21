Результаты Кросса в Александрино. Победители на 10 км – Дмитрий Кудряшов и Валентина Жданова

21 августа в Санкт-Петербурге прошел Кросс в Александрино на дистанциях 500 м, 1 км, 5,4 км и 10,8 км.
Результаты победителей:
5,4 км, мужчины
1. Мансур Мамин –19:03
2. Владимир Кузьмин – 19:52
3. Александр Миролюбов – 20:14
5,4 км, женщины
1. Анна Напалкова – 22:01
2. Яна Радина – 23:57
3. Анастасия Смирнова – 24:18
5,4 км (спортивная ходьба), мужчины
1. Андрей Высоцкий – 32:05
2. Андрей Марков – 32:29
3. Олег Свинцицкий – 33:40
5,4 км (спортивная ходьба), женщины
1. Дарья Голубева – 35:12
2. Лариса Потемкина – 37:23
3. Лариса Арама – 38:29
10 км, мужчины
1. Дмитрий Кудряшов – 35:11
2. Михаил Лобанов – 39:29
3. Дмитрий Кругликов – 40:50
10 км, женщины
1. Валентина Жданова – 45:17
2. Екатерина Чеклекова – 45:43
3. Ольга Богатырева – 46:59
Всего в забеге приняли участие 241 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.
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