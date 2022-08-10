В Норвегии прошел 3 этап серии Golden World Trail Series. Победители – Албон и Лаукли

6 августа в Странде (Норвегия) прошел трейл Stranda Fjord Trail Race. Гонка на 25 километров стала третьей в этом году в Мировой серии Golden Trail.

У мужчин победу одержал Джонатан Албон. Он же выиграл гонку серии в Шамони. А у женщин – София Лаукли.

Результаты победителей:

25 км, женщины

1. София Лаукли (США) – 2:57:36

2. Элиза Понсе (Франция) – 3:00:13

3. Эмели Форсберг (Швеция) – 3:01:34

4. Бландин Л’Хирондель (Франция) – 3:01:50

5. Сара Алонсо (Испания) – 3:03:52

6. Кейтлин Филдер (Новая Зеландия) – 3:07:16

25 км, мужчины

1. Джон Албон (Великобритания) – 2:24:02

2. Мануэль Мерильяс (Испания) – 2:26:45

3. Барт Пшедвоевский (Польша) – 2:26:59

4. Фредерик Траншар (Франция) – 2:27:40

5. Давиде Маньини (Италия) – 2:29:48

6. Тибо Баронян (Франция) – 2:30:39

В серии Golden World Trail Series действует рейтинговая система. В каждой квалификационной гонке сезона идет распределение рейтинговых очков с 1 по 30 места. По итогам четырех гонок 30 мужчин и 30 женщин (лучшие в общем зачете) получат путевку на финал серии в Мадейру (Португалия), где 26 октября и пройдет финальная пятидневная гонка Golden World Trail Series.

После третьего этапа в Норвегии мировая серия Golden Trail отправится в Швейцарию, где 13 августа состоится гонка Sierre-Zinal.

Результаты всех участников Stranda Fjord Trail Race 2022 можно посмотреть здесь.