В Башкирии прошел горный ультрамарафон Malidak Ultra 2022. Победители на 76 км – Ренат Терегулов и Екатерина Полотова

12 и 13 августа в горах Башкирии состоялся ультрамарафон Malidak Ultra на дистанциях 5, 13, 26, 41, 76 и 100 км. Также в рамках фестиваля прошел Ночной забег на 12 км.
Маршрут забега проходил по живописным хребтам Южного Урала. На дистанции трейлраннеров ждали технически сложные участки, дикий лес, горные тропы, курумник и шесть горных вершин.
Финишерам ультрадистанции 100 км присваивались баллы ITRA. Помимо забегов в программе двухдневного фестиваля для всей семьи были эко-лекции, кумысная миля, концерт, салют и многое другое.
В этом году забег Malidak Ultra прошел со статусом национального уровня – Чемпионат России по трейлу.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Петр Огородников – 35:15
2. Радмир Иксанов – 36:37
3. Олег Белов – 38:03
5 км, женщины
1. Александра Вареникова – 50:40
2. Светлана Горшкова – 51:05
3. Светлана Гарипова – 52:33
12 км (ночной забег), мужчины
1. Данил Крицкий – 58:06
2. Денис Сайтаев – 59:47
3. Алексей Игуменов – 1:00:55
12 км (ночной забег), женщины
1. Ольга Минеева – 1:08:32
2. Анастасия Фролова – 1:19:45
3. Марина Мальцева – 1:20:27
13 км, мужчины
1. Кирилл Патрушев – 1:27:38
2. Никита Скорняков – 1:29:30
3. Александр Баранов – 1:31:59
13 км, женщины
1. Виктория Надырова – 1:43:29
2. Анжелика Мельникова – 1:44:16
3. Элина Гиззатова – 1:49:44
26 км, мужчины
1. Михаил Вавилин – 2:45:53
2. Андрей Мельников – 2:50:02
3. Евгений Харанухин – 2:51:11
26 км, женщины
1. Елена Мицан – 3:10:20
2. Алена Топор – 3:11:17
3. Альфия Мурясова – 3:23:49
41 км, мужчины
1. Алексей Береснев – 3:50:57
2. Алексей Бабушкин – 3:58:06
3. Дмитрий Попов – 4:07:40
41 км, женщины
1. Анастасия Козина – 4:57:39
2. Ульяна Шарикова. – 4:59:18
3. Светлана Попова – 5:01:15
76 км, мужчины
1. Ренат Терегулов – 9:11:09
2. Андрей Хорев – 9:12:16
3. Михаил Конышев – 9:12:56
76 км, женщины
1. Екатерина Полотова – 10:32:01
2. Татьяна Суханова – 10:40:31
3. Екатерина Осьмакова – 11:27:12
100 км, мужчины
1. Константин Иванов – 11:20:26
2. Алексей Васильев – 12:28:41
3. Олег Коневских – 14:22:18
Всего в трейле приняли участие 1181 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть здесь.
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