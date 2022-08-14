В Башкирии прошел горный ультрамарафон Malidak Ultra 2022. Победители на 76 км – Ренат Терегулов и Екатерина Полотова

12 и 13 августа в горах Башкирии состоялся ультрамарафон Malidak Ultra на дистанциях 5, 13, 26, 41, 76 и 100 км. Также в рамках фестиваля прошел Ночной забег на 12 км.

Маршрут забега проходил по живописным хребтам Южного Урала. На дистанции трейлраннеров ждали технически сложные участки, дикий лес, горные тропы, курумник и шесть горных вершин.

Финишерам ультрадистанции 100 км присваивались баллы ITRA. Помимо забегов в программе двухдневного фестиваля для всей семьи были эко-лекции, кумысная миля, концерт, салют и многое другое.

В этом году забег Malidak Ultra прошел со статусом национального уровня – Чемпионат России по трейлу.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Петр Огородников – 35:15

2. Радмир Иксанов – 36:37

3. Олег Белов – 38:03

5 км, женщины

1. Александра Вареникова – 50:40

2. Светлана Горшкова – 51:05

3. Светлана Гарипова – 52:33

12 км (ночной забег), мужчины

1. Данил Крицкий – 58:06

2. Денис Сайтаев – 59:47

3. Алексей Игуменов – 1:00:55

12 км (ночной забег), женщины

1. Ольга Минеева – 1:08:32

2. Анастасия Фролова – 1:19:45

3. Марина Мальцева – 1:20:27

13 км, мужчины

1. Кирилл Патрушев – 1:27:38

2. Никита Скорняков – 1:29:30

3. Александр Баранов – 1:31:59

13 км, женщины

1. Виктория Надырова – 1:43:29

2. Анжелика Мельникова – 1:44:16

3. Элина Гиззатова – 1:49:44

26 км, мужчины

1. Михаил Вавилин – 2:45:53

2. Андрей Мельников – 2:50:02

3. Евгений Харанухин – 2:51:11

26 км, женщины

1. Елена Мицан – 3:10:20

2. Алена Топор – 3:11:17

3. Альфия Мурясова – 3:23:49

41 км, мужчины

1. Алексей Береснев – 3:50:57

2. Алексей Бабушкин – 3:58:06

3. Дмитрий Попов – 4:07:40

41 км, женщины

1. Анастасия Козина – 4:57:39

2. Ульяна Шарикова. – 4:59:18

3. Светлана Попова – 5:01:15

76 км, мужчины

1. Ренат Терегулов – 9:11:09

2. Андрей Хорев – 9:12:16

3. Михаил Конышев – 9:12:56

76 км, женщины

1. Екатерина Полотова – 10:32:01

2. Татьяна Суханова – 10:40:31

3. Екатерина Осьмакова – 11:27:12

100 км, мужчины

1. Константин Иванов – 11:20:26

2. Алексей Васильев – 12:28:41

3. Олег Коневских – 14:22:18

Всего в трейле приняли участие 1181 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть здесь.