В Швейцарии прошел 4 этап серии Golden World Trail Series. Победители – Марк Кангого и Эстер Чесанг

13 августа в Сьерре (Швейцария) состоялся трейл Sierre-Zinal 2022. Забег на 31 километр – один из лучших в мире, и в этом году трейл снова стал частью Кубка мира Всемирной ассоциации бега в горах и Мировой серии Golden Trail.
У мужчин победу одержал Марк Кангого (Кения). А у женщин гонку выиграла Эстер Чесанг (Кения).
Результаты победителей:
31 км, мужчины
1. Марк Кангого (Кения) – 2:27:31
2. Андреу Бланес (Испания) – 2:29:19
3. Патрик Кипнгено (Кения) – 2:29:35
4. Петро Маму (Эритрея) – 2:30:18
5. Килиан Жорнет (Испания) – 2:30:19
6. Филимон Кириаго (Кения) – 2:30:47
31 км, женщины
1. Эстер Чанг (Кения) – 2:52:01
2. Мод Матис (Швейцария) – 2:52:32
3. Филиарес Кисанг (Кения) – 2:58:00
4. Тересия Омоса (Кения) – 3:01:13
5. Сара Маккормак (Ирландия) – 3:04:12
6. Бейли Ковальчик (США) – 3:04:48
В серии Golden World Trail Series действует рейтинговая система. В каждой квалификационной гонке сезона идет распределение рейтинговых очков с 1 по 30 места. По итогам четырех гонок 30 мужчин и 30 женщин (лучшие в общем зачете) получат путевку на финал серии в Мадейру (Португалия), где 26 октября и пройдет финальная пятидневная гонка Golden World Trail Series.
Финал мировой серии Golden Trail пройдет осенью в Португалии.
Всего в трейл приняли участие 1833 человека. Результаты всех участников Sierre-Zinal 2022 можно посмотреть здесь.
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