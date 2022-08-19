В Швейцарии прошел 4 этап серии Golden World Trail Series. Победители – Марк Кангого и Эстер Чесанг

13 августа в Сьерре (Швейцария) состоялся трейл Sierre-Zinal 2022. Забег на 31 километр – один из лучших в мире, и в этом году трейл снова стал частью Кубка мира Всемирной ассоциации бега в горах и Мировой серии Golden Trail.

У мужчин победу одержал Марк Кангого (Кения). А у женщин гонку выиграла Эстер Чесанг (Кения).

Результаты победителей:

31 км, мужчины

1. Марк Кангого (Кения) – 2:27:31

2. Андреу Бланес (Испания) – 2:29:19

3. Патрик Кипнгено (Кения) – 2:29:35

4. Петро Маму (Эритрея) – 2:30:18

5. Килиан Жорнет (Испания) – 2:30:19

6. Филимон Кириаго (Кения) – 2:30:47

31 км, женщины

1. Эстер Чанг (Кения) – 2:52:01

2. Мод Матис (Швейцария) – 2:52:32

3. Филиарес Кисанг (Кения) – 2:58:00

4. Тересия Омоса (Кения) – 3:01:13

5. Сара Маккормак (Ирландия) – 3:04:12

6. Бейли Ковальчик (США) – 3:04:48

В серии Golden World Trail Series действует рейтинговая система. В каждой квалификационной гонке сезона идет распределение рейтинговых очков с 1 по 30 места. По итогам четырех гонок 30 мужчин и 30 женщин (лучшие в общем зачете) получат путевку на финал серии в Мадейру (Португалия), где 26 октября и пройдет финальная пятидневная гонка Golden World Trail Series.

Финал мировой серии Golden Trail пройдет осенью в Португалии.

Всего в трейл приняли участие 1833 человека. Результаты всех участников Sierre-Zinal 2022 можно посмотреть здесь.