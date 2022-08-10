В Тромсё прошла гонка мировой серии Skyrunner. Победители – Коффе и Азкорбебейтия

6 августа состоялась гонка «Tromsø Skyrace» мировой серии Skyrunner. Маршрут трейла известен благодаря трехкилометровому забегу на хребет Хампероккен. Дистанция составила 57 км с увеличением высоты на 4800 метров
Победу у женщин одержала испанка Ойханна Азкорбебейтия. Для спортсменки это была вторая победа в серии в этом году. А первым у мужчин финишировал 23-летний француз Луисон Коффе.
Результаты победителей:
57 км, женщины
1. Ойханна Азкорбебейтия (Испания) – 9:04:48
2. Сандра Севильяно (Испания) – 9:23:24
3. Йоханна Гельфгрен (Швеция) – 10:02:29
57 км, мужчины
1. Луисон Коффе (Франция) – 7:10:36
2. Рауль Бутачи (Румыния) – 7:32:17
3. Эрланд Элдруп (Норвегия) – 7:36:41
Результаты всех участников Tromsø Skyrace можно посмотреть здесь.
Следующим соревнованием мировой серии Skyrunner станет гонка Маттерхорн Ультракс 19 августа в Швейцарии.
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