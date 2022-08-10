В Тромсё прошла гонка мировой серии Skyrunner. Победители – Коффе и Азкорбебейтия

6 августа состоялась гонка «Tromsø Skyrace» мировой серии Skyrunner. Маршрут трейла известен благодаря трехкилометровому забегу на хребет Хампероккен. Дистанция составила 57 км с увеличением высоты на 4800 метров

Победу у женщин одержала испанка Ойханна Азкорбебейтия. Для спортсменки это была вторая победа в серии в этом году. А первым у мужчин финишировал 23-летний француз Луисон Коффе.

Результаты победителей:

57 км, женщины

1. Ойханна Азкорбебейтия (Испания) – 9:04:48

2. Сандра Севильяно (Испания) – 9:23:24

3. Йоханна Гельфгрен (Швеция) – 10:02:29

57 км, мужчины

1. Луисон Коффе (Франция) – 7:10:36

2. Рауль Бутачи (Румыния) – 7:32:17

3. Эрланд Элдруп (Норвегия) – 7:36:41

Результаты всех участников Tromsø Skyrace можно посмотреть здесь.

Следующим соревнованием мировой серии Skyrunner станет гонка Маттерхорн Ультракс 19 августа в Швейцарии.