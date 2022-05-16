Результаты Казанского марафона 2022

14-15 мая прошел Казанский марафон – в субботу в столице Татарстана состоялся забег на 3 км, а в воскресенье – забеги на 10, 21,1 км (полумарафон) и 42,2 км (марафон).

Фотографии с забегов можно найти на сайте Timerman, а результаты всех участников – на сайте RussiaRunning.

Всех участников мы приглашаем поделиться впечатлениями от забега, до 22 мая написав на Sports.ru пост о Казанском марафоне, и получить призы от организатора старта Timerman. Полные условия конкурса – здесь.

Победители забегов (результаты по чипу):

3 км, мужчины

1. Антон Большаков – 8:39

2. Эдуард Жигунов – 8:50

3. Руслан Хафизов – 9:06

3 км, женщины

1. Лилия Салахутдинова – 10:04

2. Елена Андреева – 10:35

3. Резеда Басырова – 10:38

10 км, мужчины

1. Роман Минеев – 30:13

2. Александр Сторожев – 30:27

3. Ярослав Бякин – 30:53

10 км, женщины

1. Марина Смирнова – 34:56

2. Анастасия Слепнева – 35:33

3. Зинаида Обручкова _ 35:48

21,1 км, мужчины

1. Валерий Лукин – 1:08:28

2. Артем Новиков – 1:10:13

3. Ильдар Гайсин – 1:10:17

21,1 км, женщины

1. Людмила Лебедева – 1:15:01

2. Мария Бережная – 1:17:07

3. Екатерина Новикова – 1:24:18

42,2 км, мужчины

1. Федор Шутов – 2:17:09

2. Александр Новиков – 2:19:27

3. Кирилл Тришканов – 2:21:02

42,2 км, женщины

1. Александра Морозова – 2:45:22

2. Александра Афанасова – 2:52:59

3. Дарья Гайнетдинова – 2:57:34

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