Результаты Казанского марафона 2022

14-15 мая прошел Казанский марафон – в субботу в столице Татарстана состоялся забег на 3 км, а в воскресенье – забеги на 10, 21,1 км (полумарафон) и 42,2 км (марафон).
Фотографии с забегов можно найти на сайте Timerman, а результаты всех участников – на сайте RussiaRunning.
Всех участников мы приглашаем поделиться впечатлениями от забега, до 22 мая написав на Sports.ru пост о Казанском марафоне, и получить призы от организатора старта Timerman. Полные условия конкурса – здесь.
Победители забегов (результаты по чипу):
3 км, мужчины
1. Антон Большаков – 8:39
2. Эдуард Жигунов – 8:50
3. Руслан Хафизов – 9:06
3 км, женщины
1. Лилия Салахутдинова – 10:04
2. Елена Андреева – 10:35
3. Резеда Басырова – 10:38
10 км, мужчины
1. Роман Минеев – 30:13
2. Александр Сторожев – 30:27
3. Ярослав Бякин – 30:53
10 км, женщины
1. Марина Смирнова – 34:56
2. Анастасия Слепнева – 35:33
3. Зинаида Обручкова _ 35:48
21,1 км, мужчины
1. Валерий Лукин – 1:08:28
2. Артем Новиков – 1:10:13
3. Ильдар Гайсин – 1:10:17
21,1 км, женщины
1. Людмила Лебедева – 1:15:01
2. Мария Бережная – 1:17:07
3. Екатерина Новикова – 1:24:18
42,2 км, мужчины
1. Федор Шутов – 2:17:09
2. Александр Новиков – 2:19:27
3. Кирилл Тришканов – 2:21:02
42,2 км, женщины
1. Александра Морозова – 2:45:22
2. Александра Афанасова – 2:52:59
3. Дарья Гайнетдинова – 2:57:34
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