Состоялся ночной забег «Огни Самары». Победители гонки на 10 км – Иван Солодов и Мария Мальчикова

13 августа в Самаре состоялся легкоатлетический ночной забег «Огни Самары» 2022 на дистанциях 1586 м, 5 и 10 км. Легкоатлетический ночной забег «Огни Самары» был приурочен к празднованию Дня физкультурника. Соревнования проходили на набережной реки Волга.
Результаты победителей:
1586 м, мужчины
1. Ильнар Рахматулин – 5:01
2. Валерий Ульянов – 5:01
3. Виктор Ряполов – 5:04
1586 м, женщины
1. Карина Павловская – 5:59
2. Анастасия Шишкина – 6:06
3. Ольга Никифорова – 6:59
5 км, мужчины
1. Дмитрий Бабкин – 16:25
2. Александр Алексеев – 16:26
3. Виктор Витраганов – 16:46
5 км, женщины
1. Наталья Пендюхова – 17:31
2. Яна Савельева – 19:50
3. Анастасия Норкина – 20:14
10 км, мужчины
1. Иван Солодов – 34:18
2. Николай Наркевич – 35:19
3. Юрий Галкин – 35:39
10 км, женщины
1. Мария Мальчикова – 42:00
2. Ольга Чурикова – 43:59
3. Ольга Наумова – 44:44
Всего в забеги приняли участие 520 человек. Результаты всех участников гонки можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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