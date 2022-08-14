Состоялся ночной забег «Огни Самары». Победители гонки на 10 км – Иван Солодов и Мария Мальчикова

13 августа в Самаре состоялся легкоатлетический ночной забег «Огни Самары» 2022 на дистанциях 1586 м, 5 и 10 км. Легкоатлетический ночной забег «Огни Самары» был приурочен к празднованию Дня физкультурника. Соревнования проходили на набережной реки Волга.

Результаты победителей:

1586 м, мужчины

1. Ильнар Рахматулин – 5:01

2. Валерий Ульянов – 5:01

3. Виктор Ряполов – 5:04

1586 м, женщины

1. Карина Павловская – 5:59

2. Анастасия Шишкина – 6:06

3. Ольга Никифорова – 6:59

5 км, мужчины

1. Дмитрий Бабкин – 16:25

2. Александр Алексеев – 16:26

3. Виктор Витраганов – 16:46

5 км, женщины

1. Наталья Пендюхова – 17:31

2. Яна Савельева – 19:50

3. Анастасия Норкина – 20:14

10 км, мужчины

1. Иван Солодов – 34:18

2. Николай Наркевич – 35:19

3. Юрий Галкин – 35:39

10 км, женщины

1. Мария Мальчикова – 42:00

2. Ольга Чурикова – 43:59

3. Ольга Наумова – 44:44

Всего в забеги приняли участие 520 человек. Результаты всех участников гонки можно посмотреть на сайте RussiaRunning.