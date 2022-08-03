Результаты забега RUN IT 2022. Победители на 5 км – Калинин и Чернышова, на 10 км – Щукин и Лихачева

31 июля в Измайловском парке в Москве прошел самый массовый IT-забег RUN IT на дистанциях 3, 5, 10 и 21 км. Также состоялись эстафетные гонки на 7 и 10 км. В мероприятии принимали участие спортсмены и любители из разных сфер и профессий.

Для всех участников забега и болельщиков организаторы подготовили лаунж-зоны, зоны для нетворкинга и различные лотереи с подаркам.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Артем Сериков – 8:56

2. Станислав Мусохранов – 10:06

3. Дмитрий Бубонец – 10:08

3 км, женщины

1. Полина Жукова – 10:21

2. Мария Замахаева – 11:25

3. Кристина Васильева – 11:56

5 км, мужчины

1. Сергей Калинин – 16:29

2. Олег Станкевич – 16:35

3. Владимир Миронов – 17:04

5 км, женщины

1. Алиса Чернышова – 18:44

2. Татьяна Подковырина – 18:45

3. Мария Гугля – 19:09

10 км, мужчины

1. Владислав Щукин – 33:14

2. Артем Париенко – 35:02

3. Илья Слепов – 35:15

10 км, женщины

1. Мария Лихачева – 40:56

2. Ольга Сорокина – 43:55

3. Елизавета Лихолетова – 44:47

21 км, мужчины

1. Вадим Шарков – 1:17:25

2. Никита Обухов – 1:27:43

3. Александр Мартынов – 1:28:25

21 км, женщины

1. Мария Сафонова – 1:43:47

2. Светлана Ерохина – 1:46:35

3. Татьяна Баландина – 1:48:10

25 км, эстафета 5*5

1. team 15 (Алексей Шлепков / Павел Арефьев / Владимир Матвеев / Александр Станкевич / Алексей Гультяев) – 1:25:50

2. NGRnrs (Кирилл Смирнов / Дмитрий Мартынов / Константин Ванаг / Сергей Баранов / Юрий Симонов) – 1:26:45

3. ЛигаМен (Фарид Мухамедзарифов / Артур Янбулатов / Юрий Корупаев / Роман Федяев / Денис Барышев) – 1:36:23

21 км, эстафета 3*7

1. ComBAT (Петр Логинов / Иван Сахаров / андрей Исмоилов) – 1:31:19

2. KRYPTA (Андрей Бурутин / Антон Балабаев / Сергей Аверкиев) – 1:36:35

3. VKGIRL (Елена Ли / Виктория Каменева / Александра Козленкова) – 1:38:07

Всего в забеге приняли участие 1562 человека и 31 команда. Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.