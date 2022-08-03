Результаты забега RUN IT 2022. Победители на 5 км – Калинин и Чернышова, на 10 км – Щукин и Лихачева

31 июля в Измайловском парке в Москве прошел самый массовый IT-забег RUN IT на дистанциях 3, 5, 10 и 21 км. Также состоялись эстафетные гонки на 7 и 10 км. В мероприятии принимали участие спортсмены и любители из разных сфер и профессий.
Для всех участников забега и болельщиков организаторы подготовили лаунж-зоны, зоны для нетворкинга и различные лотереи с подаркам.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Артем Сериков – 8:56
2. Станислав Мусохранов – 10:06
3. Дмитрий Бубонец – 10:08
3 км, женщины
1. Полина Жукова – 10:21
2. Мария Замахаева – 11:25
3. Кристина Васильева – 11:56
5 км, мужчины
1. Сергей Калинин – 16:29
2. Олег Станкевич – 16:35
3. Владимир Миронов – 17:04
5 км, женщины
1. Алиса Чернышова – 18:44
2. Татьяна Подковырина – 18:45
3. Мария Гугля – 19:09
10 км, мужчины
1. Владислав Щукин – 33:14
2. Артем Париенко – 35:02
3. Илья Слепов – 35:15
10 км, женщины
1. Мария Лихачева – 40:56
2. Ольга Сорокина – 43:55
3. Елизавета Лихолетова – 44:47
21 км, мужчины
1. Вадим Шарков – 1:17:25
2. Никита Обухов – 1:27:43
3. Александр Мартынов – 1:28:25
21 км, женщины
1. Мария Сафонова – 1:43:47
2. Светлана Ерохина – 1:46:35
3. Татьяна Баландина – 1:48:10
25 км, эстафета 5*5
1. team 15 (Алексей Шлепков / Павел Арефьев / Владимир Матвеев / Александр Станкевич / Алексей Гультяев) – 1:25:50
2. NGRnrs (Кирилл Смирнов / Дмитрий Мартынов / Константин Ванаг / Сергей Баранов / Юрий Симонов) – 1:26:45
3. ЛигаМен (Фарид Мухамедзарифов / Артур Янбулатов / Юрий Корупаев / Роман Федяев / Денис Барышев) – 1:36:23
21 км, эстафета 3*7
1. ComBAT (Петр Логинов / Иван Сахаров / андрей Исмоилов) – 1:31:19
2. KRYPTA (Андрей Бурутин / Антон Балабаев / Сергей Аверкиев) – 1:36:35
3. VKGIRL (Елена Ли / Виктория Каменева / Александра Козленкова) – 1:38:07
Всего в забеге приняли участие 1562 человека и 31 команда. Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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