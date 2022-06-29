Результаты полумарафона «Моя Столица»-2022. Победители разных дистанций – Сторожев, Чавкин, Неделин, Седова

26 июня в Москве состоялся полумарафон «Моя столица». В рамках забега бегуны стартовали на дистанциях 5, 10 и 21,1 км. Результаты всех участников можно найти на странице забега на сайте RussiaRunning. Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Александр Сторожев – 15:09 2. Илларион Худеев – 15:18
3. Артем Сериков – 15:23
5 км, женщины
1. Галина Полищук – 17:32 2. Евгения Минаева – 18:22 3. Ольга Семенова – 19:01
10 км, мужчины
1. Дмитрий Неделин – 30:24 2. Сергей Петров – 31:34
3. Сергей Звонов – 32:09
10 км, женщины
1. Валерия Жандарова – 34:12 2. Юлия Конякина – 35:25 3. Екатерина Скрипникова – 35:48
21,1 км, мужчины
1. Николай Чавкин – 01:07:53 2. Алексей Трошкин – 01:08:27 3. Федор Шутов – 01:09:11
21,1 км, женщины
1. Елена Седова – 01:16:42 2. Елизавета Погудо – 01:17:04 3. Елена Толстых – 01:21:35
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