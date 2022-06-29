Результаты полумарафона «Моя Столица»-2022. Победители разных дистанций – Сторожев, Чавкин, Неделин, Седова

26 июня в состоялся полумарафон «Моя столица». В рамках забега бегуны стартовали на дистанциях 5, 10 и 21,1 км. Результаты всех участников можно найти на странице забега на сайте RussiaRunning. Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Александр Сторожев – 15:09 2. Илларион Худеев – 15:18

3. Артем Сериков – 15:23

5 км, женщины

1. Галина Полищук – 17:32 2. Евгения Минаева – 18:22 3. Ольга Семенова – 19:01

10 км, мужчины

1. Дмитрий Неделин – 30:24 2. Сергей Петров – 31:34

3. Сергей Звонов – 32:09

10 км, женщины

1. Валерия Жандарова – 34:12 2. Юлия Конякина – 35:25 3. Екатерина Скрипникова – 35:48

21,1 км, мужчины

1. Николай Чавкин – 01:07:53 2. Алексей Трошкин – 01:08:27 3. Федор Шутов – 01:09:11

21,1 км, женщины

1. Елена Седова – 01:16:42 2. Елизавета Погудо – 01:17:04 3. Елена Толстых – 01:21:35