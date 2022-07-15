Объявлено о проведении полумарафона на Мальдивах в сентябре

Maldives Half Marathon пройдет 9-10 сентября 2022 года в Хулхумале, Мальдивы.

В гонке примут участие тысячи бегунов со всего мира. Дистанции забега – полумарафон, 15 км, 10 км и 5 км. Также пройдет первый в истории островов международный забег на 15 км, первая гонка на роликовых коньках и первая гонка на инвалидных колясках, что делает это событие одним из крупнейших событий спортивного туризма на Мальдивах.

Общий призовой фонд забегов на 10, 15 и 21 км составит 10 тысяч американских долларов.

Денежный приз будет вручен лучшим мужчинам и женщинам-победителям трех гонок в пяти возрастных категориях (до 15 лет, 15–19 лет, 20–29 лет, 30–39 лет и тем, кому старше 40).

«После [пандемии] Covid-19 мы рады приветствовать возвращение массового мероприятия такого масштаба в Хулхумале. Мы с нетерпением ждем спортсменов, которые примут участие в Maldives Half Marathon», – сказал Хусейн Шуджау, гоночный директор Мальдивского полумарафона.

Чтобы попасть на Мальдивский полумарафон из России, потребуется лишь загранпаспорт (срок действия должен быть не менее 1 месяца). Также путешественникам больше не нужно иметь на руках отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19.

Более подробная информация о забеге будет обновляется на сайте мероприятия irunnersevents.com. А регистрация на гонку откроется на сайте организаторов в конце июля.