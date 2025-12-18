Глава КДК о расизме: «Кордоба не обращался к делегату матча с ЦСКА, судьям, капитану и официальным лицам «Краснодара». Все арбитры сказали, что оскорблений от Вильягры не слышали»

КДК объяснил, почему не было протокола против расизма в игре «Краснодар» – ЦСКА.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, почему судьи не запустили протокол против расизма во время матча «Краснодар» – ЦСКА (2:1).

В перерыве матча 18-го тура Мир РПЛ в подтрибунном помещении произошла стычка с участием Мойзеса Барбозы и Джона Кордобы . Защитник «Краснодара » Лукас Оласа заявил, что причиной конфликта стало оскорбление расистского характера со стороны одного из игроков ЦСКА. После матча Кордоба обвинил в расизме полузащитника армейцев Родриго Вильягру .

Сегодня КДК прекратил разбирательство : «Кордоба и Вильягра готовы примириться. Доказательства о дисциплинарном нарушении отсутствуют».

«Если судья узнает, что есть расизм, ему необходима информация от оскорбленного лица, и он показывает жест «нет расизму».

Что написал делегат – запись о предполагаемом расизме внесена в рапорт после интервью Оласы. Но делегат матча пишет, что не слышал оскорблений, также Кордоба не обращался к делегату в перерыве и после матча.

Мы задали вопрос «Краснодару» – обращался ли Кордоба к капитану команды (Эдуарду Сперцяну – Спортс’‘). Так вот, он не обращался, а также не обращался к официальным лицам клуба.

Также все судьи сказали, что оскорблений от Вильягры не слышали и к ним никто не обращался. Поэтому судьи пишут, что процедуры «нет расизму» не провели, потому что сами не слышали, и к ним никто не обращался», – сказал Григорьянц.

