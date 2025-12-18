  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава КДК о расизме: «Кордоба не обращался к делегату матча с ЦСКА, судьям, капитану и официальным лицам «Краснодара». Все арбитры сказали, что оскорблений от Вильягры не слышали»
0

Глава КДК о расизме: «Кордоба не обращался к делегату матча с ЦСКА, судьям, капитану и официальным лицам «Краснодара». Все арбитры сказали, что оскорблений от Вильягры не слышали»

КДК объяснил, почему не было протокола против расизма в игре «Краснодар» – ЦСКА.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, почему судьи не запустили протокол против расизма во время матча «Краснодар» – ЦСКА (2:1).

В перерыве матча 18-го тура Мир РПЛ в подтрибунном помещении произошла стычка с участием Мойзеса Барбозы и Джона Кордобы. Защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил, что причиной конфликта стало оскорбление расистского характера со стороны одного из игроков ЦСКА. После матча Кордоба обвинил в расизме полузащитника армейцев Родриго Вильягру.

Сегодня КДК прекратил разбирательство: «Кордоба и Вильягра готовы примириться. Доказательства о дисциплинарном нарушении отсутствуют».

«Если судья узнает, что есть расизм, ему необходима информация от оскорбленного лица, и он показывает жест «нет расизму».

Что написал делегат – запись о предполагаемом расизме внесена в рапорт после интервью Оласы. Но делегат матча пишет, что не слышал оскорблений, также Кордоба не обращался к делегату в перерыве и после матча.

Мы задали вопрос «Краснодару» – обращался ли Кордоба к капитану команды (Эдуарду Сперцяну – Спортс’‘). Так вот, он не обращался, а также не обращался к официальным лицам клуба.

Также все судьи сказали, что оскорблений от Вильягры не слышали и к ним никто не обращался. Поэтому судьи пишут, что процедуры «нет расизму» не провели, потому что сами не слышали, и к ним никто не обращался», – сказал Григорьянц.

«Надеюсь, Вильягру будут судить по полной строгости». Интервью, в котором Кордоба обвинил Вильягру в расизме

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...21755 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
КДК РФС
logoЦСКА
logoМойзес Барбоза
logoКирилл Левников
logoРодриго Вильягра
logoсудьи
Сергей Егоров журналист
logoДжон Кордоба
Артур Григорьянц
logoЛукас Оласа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
КДК прекратил дело о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА: «Кордоба и Вильягра готовы примириться. Доказательства о дисциплинарном нарушении отсутствуют»
21 минуту назад
Глава КДК о расизме Вильягры в адрес Кордобы: «Игрок ЦСКА отрицает расистские оскорбления. Футболисты и тренеры армейцев не слышали, чтобы Родриго произносил то, что ему приписывают»
30 минут назад
КДК получил все документы для рассмотрения дела о расизме в адрес Кордобы в перерыве матча с ЦСКА. Заседание пройдет в четверг
16 декабря, 09:35
Главные новости
Депутат Журова про Сафонова: «Украинцам остается только «блюрить» его квадратиками во время матчей «ПСЖ» – как в Саудовской Аравии легкоатлеток. Что им еще делать?»
12 минут назад
КДК прекратил дело о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА: «Кордоба и Вильягра готовы примириться. Доказательства о дисциплинарном нарушении отсутствуют»
21 минуту назад
Глава КДК о расизме Вильягры в адрес Кордобы: «Игрок ЦСКА отрицает расистские оскорбления. Футболисты и тренеры армейцев не слышали, чтобы Родриго произносил то, что ему приписывают»
30 минут назад
Мостовой о сэйвах Сафонова: «Игроки «Фламенго» пробили так, что даже беременная отобьет. Работа вратаря в этом и заключается. Матвей молодец, что цепляется за свой шанс»
42 минуты назад
«Крузейро» требует у «Зенита» 11-12 млн евро за защитника Жонатана. Бразильцы отклонили предложения на 8 и 9+1 млн (ESPN Brasil)
56 минут назад
Канчельскис про британский паспорт: «Могу купить билет и хоть сейчас поехать в любую страну мира. Разговоры о запрете двойного гражданства не слишком интересны»
сегодня, 10:42
«Сафонова вторым Яшиным можно назвать. Настоящий вратарский подвиг, феноменальная игра». Бышовец про Матвея и четыре отбитых пенальти
сегодня, 10:28
Тебас о деле Негрейры: «Перес не понимает и половины того, что происходит. Раньше «Реал» был союзником «Барсы» благодаря Суперлиге – теперь они ведут себя как рыцари»
сегодня, 10:10
На Спортсе’’ продолжается голосование за лучшего спортсмена России-2025 – выбирайте топ-3
сегодня, 10:08
«Наполи» vs «Милан»: решайте, кто достоин финала Суперкубка! Фрибет 7777 рублей уже ждет вас
сегодня, 10:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
Мендеш о Дембеле против «Фламенго»: «Это не его день, он был не в лучшей форме. «ПСЖ» был рядом – если футболист играет плохо, команда готова поддержать его»
3 минуты назад
«Головин – самый сильный российский футболист. У него безграничный талант от бога, может играть больше и лучше». Тренер юношеской сборной России Аксенов о хавбеке «Монако»
18 минут назад
Экс-ассистент тренера Египта о Салахе: «Интервью произвело революцию в стране. 99% поддерживают его, как и болельщики «Ливерпуля», судя по реакции на «Энфилде»
27 минут назад
Анатолий Воробьев: «Коэны снимают «Подлецам в «Динамо» не место». В ролях – Личка, Карпин, Гусев и Слуцкий»
46 минут назад
Компани не критикует игроков «Баварии» перед всей командой. Тренер указывает на позитивные примеры – работу Кейна в обороне, отношение оставшегося на скамейке Нойера (Bild)
55 минут назад
«МЮ» заинтересован в Балеба, Андерсоне и Уортоне. Романо сообщает, что клуб подпишет одного или двух хавбеков в 2026-м – вероятнее летом
сегодня, 10:33
Холанд в образе Санта-Клауса дарил подарки детям в Манчестере и сказал болельщику «МЮ»: «Должно быть, у тебя был очень тяжелый год. Ты сразу в списке непослушных»
сегодня, 10:15Фото
«90 минут на «Эль Прадо» – это очень долго». «Талавера» перед матчем с «Реалом» использовала девиз соперника – «Мадрид» выиграл в Кубке Испании
сегодня, 09:59Фото
Генсек РФС Митрофанов о сэйвах Сафонова: «Мы гордимся Матвеем – он доказал, что трудом и упорством можно свернуть горы. Это прекрасный пример для молодых ребят»
сегодня, 09:54
Лига конференций. «Динамо» Киев примет «Ноа», «Шахтер» – «Риеку», «Пэлас» сыграет против КуПС, «Фиорентина» встретится с «Лозанной»
сегодня, 09:31