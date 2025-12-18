Зенден про интервью Салаха: «Хочется, чтобы великий игрок уходил через парадный вход, а Мо словно пытался вышибить дверь черного хода. Он пошел против «Ливерпуля», тренера и фанатов»

Зенден про Салаха: Мо пошел против «Ливерпуля» и тренера.

Будевайн Зенден порассуждал на тему отношений Мохамеда Салаха и «Ливерпуля» после того, как египтянин публично выразил недовольство игровым временем.

«Если ты делаешь что-то подобное, выходишь и публично говоришь такие вещи, то это явно для того, чтобы надавить, спровоцировать какие-то события или проложить себе путь к выходу.

Возможно, он хотел спровоцировать реакцию и точно ее получил. Нормально ли, что игрок его уровня испытывает раздражение? Конечно. Имеет ли он на это право? Безусловно. С другой стороны, то, как он это подал, ему никак не помогло. Он пошел против клуба, тренера и болельщиков. Поступив так, ты сам себе усложняешь жизнь.

Именно поэтому я говорю: возможно, это был его план – спровоцировать расставание.

Слушайте, Мо Салах великолепно проявил себя в «Ливерпуле » и АПЛ , а в этом сезоне у него пока не лучшие результаты. Я понимаю, почему это его раздражает, да и в целом «Ливерпуль» выступает разочаровывающе. Все это накладывается на ситуацию вокруг Салаха.

Когда на прошлых выходных после матча с «Брайтоном» на «Энфилде» он делал круг почета, можно было предположить, что он думает, будто уже не вернется.

Если Египет будет хорошо выступать на Кубке Африки, Салаха не будет три-четыре недели, а возможно, он вообще не вернется в «Ливерпуль». Январское трансферное окно вот-вот откроется, и кто знает, что может случиться.

Салах – великий игрок, и когда карьера такого уровня подходит к концу (а это всегда когда-то случается), то хочется, чтобы он ушел через парадный вход. Своими комментариями он словно пытался вышибить дверь черного хода и поскорее уйти из «Ливерпуля».

Но возможность все исправить и уйти на мажорной ноте еще есть, если футболисты и клуб этого захотят. Он один из величайших в истории Премьер-лиги, так что давайте надеяться, что они найдут решение и все закончится должным образом», – сказал экс-полузащитник «Ливерпуля».