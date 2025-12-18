  • Спортс
  Юрий Белоус: «Маловероятно, что ЧМ в США будет лучше российского. Россия – hospitality, дружелюбная, friendly. У нас все были в счастливом состоянии грогги, нигде не было такого фантастического приема»
Юрий Белоус: «Маловероятно, что ЧМ в США будет лучше российского. Россия – hospitality, дружелюбная, friendly. У нас все были в счастливом состоянии грогги, нигде не было такого фантастического приема»

Юрий Белоус: маловероятно, что ЧМ в США будет лучше российского.

Юрий Белоус считает, что ЧМ-2026 уступит ЧМ-2018.

«Америка – это страна капитала. США, Канада и Мексика будут зарабатывать на турнире. Но больше всех денег на чемпионате мира планирует заработать ФИФА. Инфантино неймется, конечно, он хочет задобрить федерации футбола, которым будут перечислены рекордные деньги. Доллар правит бал.

Маловероятно, что чемпионат мира в США будет лучше российского. Поверьте мне, потому что я был практически на всех чемпионатах начиная с 90-х. Я был в Америке на чемпионате мира 1994 года. Нигде не было такого фантастического приема. И это я говорю объективно. Россия – hospitality, дружелюбная, friendly. У нас на турнире все были в счастливом состоянии грогги. Такого отношения, которое было у нас, не было нигде», – сказал бывший вице-президент «Локомотива».

